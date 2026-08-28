Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến xem xét 27 dự án luật và nghị quyết

Phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Phiên họp thứ 6 dự kiến được tổ chức thành 2 đợt. Đợt 1 diễn ra trong vòng 1 ngày (chiều ngày 3-9 và sáng 4-9). Đợt 2 diễn ra trong 4,5 ngày, bắt đầu từ ngày 21-9 đến sáng ngày 25-9.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến xem xét 27 dự án luật, như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Dân số; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm…

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, thông qua 5 dự thảo Nghị quyết quan trọng: Nghị quyết về chương trình lập pháp năm 2027; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30-9-2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 924/2015/UBTVQH ngày 13-5-2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn bổ nhiệm, điều kiện nâng ngạch Kiểm tra viên của Viện kiểm sát nhân dân; Nghị quyết quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi, phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi cho hoạt động và nâng cao năng lực của cơ quan thanh tra; Nghị quyết quy định về chế độ bảo vệ Thẩm phán.

Trong lĩnh vực giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2026, dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán nhà nước và xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 8-2026 của Quốc hội.

Cơ quan thường trực của Quốc hội cũng cho ý kiến về Đề án Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035 và tiến hành tổng kết Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

ANH PHƯƠNG