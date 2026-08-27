Xử lý “giang hồ mạng”, giữ vững kỷ cương xã hội

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, thông tin về các nhiệm vụ trong tháng 8-2026.

Hội nghị giao ban công tác tháng 8, triển khai công tác tháng 9-2026 của Bộ Công an. Ảnh: MINH HẢI

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản thông tin, Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Trong tháng, công tác đấu tranh, triệt xóa băng, nhóm tội phạm và đấu tranh với các đối tượng “giang hồ mạng” đạt kết quả tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, thông tin về một số kết quả trong công tác công an tháng 8-2026. Ảnh: MINH HẢI

Bộ Công an đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục; trình Thủ tướng Chính phủ chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026-2035. Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giao. Tập trung cao điểm các vi phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh một số kết quả nổi bật, trong đó tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm; truy bắt đối tượng truy nã đạt nhiều kết quả tích cực; đấu tranh, xử lý hiệu quả các đối tượng “giang hồ mạng”, góp phần ngăn ngừa tội phạm, củng cố kỷ cương xã hội, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Hội nghị được truyền trực tuyến tới công an các địa phương. Ảnh: MINH HẢI

Giao nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tập trung cao độ lực lượng, biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn lễ Quốc khánh 2-9, bảo đảm an ninh, trật tự; phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc trên các tuyến giao thông trọng điểm; xử lý nghiêm các vi phạm và nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MINH HẢI

Người đứng đầu ngành công an đề nghị công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là dịp Tết Trung thu; đấu tranh với tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ; tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng hung khí, vũ khí, giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng; "giang hồ mạng".

MINH HẢI