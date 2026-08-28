Đưa hài cốt liệt sĩ Trần Quỳnh trở về quê hương sau 49 năm

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và thân nhân dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Võ; đồng thời thực hiện các nghi thức cất bốc, di dời hài cốt liệt sĩ Trần Quỳnh từ ngôi mộ số B2-86.

Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cùng thân nhân liệt sĩ Trần Quỳnh thực hiện các nghi thức trước khi cất bốc hài cốt

Liệt sĩ Trần Quỳnh sinh năm 1954, quê Đức Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh; nhập ngũ tháng 3-1975, là chiến sĩ Đồn 729, Công an nhân dân vũ trang tỉnh Tây Ninh. Ngày 16-9-1977, ông hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tại khu vực biên giới Tây Nam.

Nghi thức cất bốc, di dời hài cốt liệt sĩ được thực hiện thành kính, trang nghiêm

Sau 49 năm an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Võ, hài cốt liệt sĩ Trần Quỳnh được đưa đến ga Sài Gòn, theo tuyến đường sắt Bắc - Nam về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Thọ (xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) theo nguyện vọng của gia đình.

Nghi thức phủ Quốc kỳ lên hài cốt liệt sĩ Trần Quỳnh

Tại lễ tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Trần Quỳnh, ông Phan Văn Cường, Phó trưởng Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đọc điếu văn, ôn lại cuộc đời, quá trình chiến đấu và sự hy sinh của liệt sĩ Trần Quỳnh.

Hoàn thành công tác cất bốc hài cốt liệt sĩ Trần Quỳnh

Phát biểu tại lễ tiễn đưa, ông Trần Hải Đường, cháu ruột liệt sĩ Trần Quỳnh, xúc động cho biết: “49 năm từ ngày cậu tôi hy sinh, nguyện vọng tha thiết của gia đình là được đón cậu trở về quê hương, về với gia đình và đồng đội. Vì nhiều lý do mà nguyện vọng chưa thể thực hiện. Hôm nay, khi hài cốt cậu được đưa về quê nhà, niềm mong mỏi của gia đình phần nào đã được trọn vẹn”.

Thay mặt gia đình, ông Trần Hải Đường gửi lời cảm ơn Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, các cơ quan chức năng của hai tỉnh Tây Ninh và Hà Tĩnh, chính quyền địa phương, Tập đoàn đường sắt Quốc gia Việt Nam đã hỗ trợ gia đình hoàn thiện thủ tục, tổ chức lễ cất bốc và hành trình đưa hài cốt liệt sĩ về quê.

Sau khi cất bốc, hài cốt liệt sĩ Trần Quỳnh được đưa về Ga Sài Gòn (TPHCM)

“Gia đình xin trân trọng cảm ơn mảnh đất và nhân dân Tây Ninh đã ôm ấp, chở che nơi an nghỉ của liệt sĩ Trần Quỳnh suốt gần nửa thế kỷ; cảm ơn chính quyền địa phương và Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Võ tận tình chăm sóc phần mộ của liệt sĩ trong những năm qua”, người thân liệt sĩ Trần Quỳnh xúc động chia sẻ.

Hài cốt liệt sĩ Trần Quỳnh được di chuyển ra Ga Sài Gòn (TPHCM)

Rời Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Võ, hài cốt liệt sĩ Trần Quỳnh được chuyến xe của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đưa về ga Sài Gòn. Từ đây, chuyến tàu Bắc - Nam tiếp nối hành trình đưa người liệt sĩ trở về Hà Tĩnh, về trong vòng tay gia đình và quê hương sau bao năm xa cách.

Hài cốt liệt sĩ Trần Quỳnh lên chuyến tàu trở về với gia đình, quê hương

THU HOÀI - THANH CHIÊU - MẠNH THẮNG