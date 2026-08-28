Cứu được 32 ngư dân trên tàu bị mất liên lạc trên vùng biển Trường Sa

Ngày 28-8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng thông tin, vừa có báo cáo nhanh về việc tàu QNa-90859TS bị mất liên lạc.

Theo đó, đến 14 giờ cùng ngày, lực lượng tham gia tìm kiếm tại hiện trường đã phát hiện và cứu vớt được 32 ngư dân của tàu QNa-90859TS. Trong đó, 30 người ở trên tàu BĐ-98960TS và 2 người trên tàu BĐ-98848TS.

Một tàu câu mực đang hoạt động trên biển. Ảnh minh họa

Đến 14 giờ 30, tàu KN 472 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tiếp nhận 32 ngư dân của tàu bị nạn. Hiện tàu KN 472 đang hành trình về đảo Trường Sa Lớn thuộc đặc khu Trường Sa.

Các tàu BĐ-96968-TS, BĐ-98848TS, BĐ-98960TS đang tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm các ngư dân còn lại. Các tàu KN 417, KN 401, CSB 6007 thuộc Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 đã xuất phát hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Dự kiến trong tối nay, các phương tiện trên sẽ tiếp cận hiện trường.

Trước đó, như Báo SGGP Online đưa tin, tàu QNa-90859TS dài 23,9m, công suất 1.682CV hành nghề câu mực do ông Huỳnh Văn Trí (sinh năm 1979, trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Tàu xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng An Hòa thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà ngày 29-7, trên tàu có 50 người gồm ông Trí và 49 ngư dân.

Đến lúc 12 giờ 54 phút ngày 25-8, tàu cập nhật vị trí lần cuối qua máy giám sát hành trình tại tọa độ 7050’11’’ độ Vĩ Bắc – 112020’36’’ độ Kinh Đông, cách phía Tây đảo An Bang (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) khoảng 35 hải lý.

Tin liên quan Tàu câu mực chở 50 ngư dân mất liên lạc trên biển

NGUYỄN CƯỜNG