Đề xuất đột phá khơi thông tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Sáng 28-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), dự kiến thay thế Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, việc đề xuất đổi tên thành Luật Phát triển DNNVV thể hiện chuyển đổi tư duy từ hỗ trợ sang kiến tạo điều kiện, tạo động lực để doanh nghiệp phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Dự thảo chia chính sách thành 2 nhóm: hỗ trợ chung về vốn, mặt bằng, công nghệ, chuyển đổi số, thị trường; hỗ trợ trọng tâm đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tham gia chuỗi giá trị, kinh doanh bền vững và chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Qua thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nhất trí với tên gọi mới, nhưng nhận định, nội dung dự thảo thực tế vẫn tập trung nhiều vào các biện pháp hỗ trợ.

“Đề nghị rà soát tổng thể để làm rõ nét hơn các cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển về cả quy mô lẫn chất lượng cốt lõi, thay vì chỉ duy trì các hình thức hỗ trợ dàn trải, phân tán”, người đứng đầu cơ quan thẩm tra nêu rõ.

Về tiêu chí xác định DNNVV, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ căn cứ và đánh giá đầy đủ tác động của đề xuất nâng các tiêu chí về số lao động, tổng nguồn vốn và doanh thu.

Các đại biểu dự họp. Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Về tín dụng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi phân tích, các quy định trong dự thảo còn chung chung, chưa giải quyết được khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp là tiếp cận vốn.

Về thuế, kế toán, cơ quan thẩm tra nhận xét, một số quy định trong dự thảo chưa thống nhất với Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, có chính sách ưu đãi thấp hơn mức hiện hành. Do đó, các chính sách thuế phải thống nhất với pháp luật chuyên ngành và bảo đảm DNNVV được hưởng mức ưu đãi tốt nhất.

Từ góc độ xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc Hoàng Duy Chinh nhấn mạnh, DNNVV có vai trò quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực, kinh tế - xã hội và gìn giữ bản sắc văn hóa tại địa phương; đồng thời đề nghị dự thảo cụ thể hóa rõ hơn các mục tiêu về phát triển kinh tế tư nhân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho ý kiến về dự thảo luật. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Tán thành nhận định của cơ quan thẩm tra về chính sách tín dụng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, khơi thông nguồn lực tài chính, tín dụng là “đột phá then chốt”. Dự thảo cần khuyến khích cho vay dựa trên dòng tiền, chuỗi giá trị, tài sản vô hình, quyền sở hữu trí tuệ, tài sản số, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào thế chấp bất động sản.

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao cơ chế cấp phiếu hỗ trợ (voucher) từ ngân sách để doanh nghiệp tự chọn đơn vị tư vấn, đào tạo, chuyển đổi số, qua đó thúc đẩy cạnh tranh chất lượng và hạn chế cơ chế xin - cho.

Đại biểu dự họp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, tiêu chí DNNVV dự kiến do Chính phủ quy định, theo hướng doanh nghiệp có dưới 300 lao động và đáp ứng các tiêu chí về doanh thu, nguồn vốn. Hiện DNNVV chiếm 98,4% tổng số doanh nghiệp nhưng chỉ tiếp cận khoảng 19%-20% dư nợ tín dụng, chủ yếu do quy mô nhỏ, mới thành lập và thiếu tài sản thế chấp. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn tiếp cận vốn.

ANH PHƯƠNG