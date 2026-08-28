Xã hội

Quảng Trị: Trang nghiêm lễ truy điệu và an táng 13 liệt sĩ hy sinh tại Câu Nhi

SGGPO

Ngày 28-8, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hải Lăng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ truy điệu và an táng 13 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng.

Trong không khí trang nghiêm, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Quân khu 4, các cựu chiến binh, thân nhân các anh hùng liệt sĩ cùng đông đảo người dân đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

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Trang nghiêm lễ truy điệu và an táng 13 liệt sĩ hy sinh tại Câu Nhi

Đọc điếu văn tại buổi lễ, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết sau hơn một tháng, 13 hài cốt liệt sĩ đã được Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tìm thấy tại khu vực Câu Nhi (thôn Nam Chánh, xã Nam Hải Lăng) cùng nhiều di vật.

"Ngược dòng lịch sử, vào sáng ngày 26-5-1972, tại khu vực Câu Nhi, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 đã chiến đấu ngoan cường, ngăn chặn quân địch chi viện cho điểm cao 35.

Trong trận chiến đấu này, 93 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh và nằm lại nơi đây. Từ năm 1992 đến năm 2025, đã có 29 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Hải Lăng", ông Lê Văn Bảo cho biết.

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Đưa các anh về với đất mẹ

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đối với Quảng Trị không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt sâu sắc, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc.

Sau lễ truy điệu, 13 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Hải Lăng.

ĐỨC NGHĨA - VĂN THẮNG

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