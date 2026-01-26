Thận trọng trước cơn sốt giá bạc

Theo dữ liệu từ trang web tiền số CoinMarketCap, tổng giá trị vốn hóa của bạc đã vượt mốc 4.700 tỷ USD, vượt qua các tập đoàn công nghệ hàng đầu như NVIDIA, Google và Apple, khiến bạc trở thành tài sản có giá trị vốn hóa lớn thứ hai thế giới.

Vật liệu thay thế

Trong ngày 25-1, giá bạc đã thiết lập cột mốc mới khi vượt ngưỡng 100 USD/ounce, sau chuỗi tăng rất mạnh từ đầu năm cho đến nay, đẩy giá trị của mặt hàng này tăng thêm hơn 40% chỉ trong những tuần đầu năm 2026.

Theo nhận định từ chuyên trang tài chính Kitco, sức hấp dẫn của bạc phản ánh rõ nét tâm lý phòng thủ của giới đầu tư trước những bất ổn địa chính trị ngày càng phức tạp. Việc đồng USD suy yếu đáng kể cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu tích trữ kim loại quý, do các tài sản này trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư sử dụng ngoại tệ khác.

Thị trường bạc tăng đột biến từ năm 2025 cho đến nay (ẢNH: KITCO)

Tại Phố Wall (Mỹ), giới chuyên gia gọi đây là xu hướng giao dịch chống mất giá. Giới đầu tư đang có dấu hiệu quay lưng với trái phiếu chính phủ và tiền tệ pháp định trong bối cảnh lo ngại về nợ công tăng cao và sức mua của tiền mặt sụt giảm. Theo trang web Gold Market, sự xói mòn lòng tin vào các định chế tài chính, cụ thể là cuộc điều tra hình sự nhắm vào Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), cùng với căng thẳng leo thang tại Iran cũng góp phần đẩy dòng vốn tìm đến các hầm trú ẩn an toàn.

Đà tăng hiện nay còn được hỗ trợ bởi các động thái gom hàng từ các định chế tài chính khổng lồ. Trong tháng 12-2025, quỹ iShare Silver Trust (SLV) của Công ty BlackRock (Mỹ) đã chi hơn 1,1 tỷ USD để mua vào 16 triệu ounce bạc chỉ trong vòng một ngày. Tương tự, quỹ Sprott Physical Silver Trust USD (PSLV) đang giao dịch tại Mỹ cũng bổ sung khoảng 4 triệu ounce bạc vào kho dự trữ của mình trong cùng giai đoạn.

Với vị thế là vật liệu không thể thay thế trong cuộc chuyển dịch năng lượng toàn cầu, bạc có hai vai trò song song, vừa là kim loại quý có giá trị lưu trữ, vừa là hàng hóa công nghiệp thiết yếu. Nhu cầu về bạc trong sản xuất pin năng lượng mặt trời, linh kiện điện tử và xe điện đang tăng trưởng với tốc độ phi mã, nhất là sau khi Mỹ chính thức đưa bạc vào danh sách các khoáng sản chiến lược quan trọng. Nhờ mức tồn kho thấp và nhu cầu công nghiệp tăng cao, bạc đang trở thành hàng hóa chiến lược có giá trị vốn hóa vượt xa nhiều doanh nghiệp công nghệ phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế.

Tỉnh táo trước các “cơn sốt” đầu cơ

Khi thị trường bạc bước vào giai đoạn thiết lập mặt bằng giá mới, giới phân tích bắt đầu thảo luận về cơn sốt giá bạc. Theo nhận định của ông Joshua D. Glawson, nhà quản lý nội dung tại sàn giao dịch Money Metals Exchange (Mỹ), đà tăng của bạc được thúc đẩy mạnh mẽ bởi sự dịch chuyển dòng vốn vào các công cụ đầu tư như trái phiếu và đặc biệt là các quỹ hoán đổi danh mục (ETF).

Ông Joshua D. Glawson chỉ ra một thực tế đáng ngại là nhu cầu từ các quỹ ETF hiện đang vượt quá lượng kim loại vật chất thực tế đang lưu thông trên thị trường, tạo ra một sự mất cân bằng cung - cầu nghiêm trọng và trực tiếp đẩy giá kỳ hạn lẫn giá giao ngay lên những mức cao không tưởng. Dù vậy, kịch bản về một đợt sụt giảm sâu vẫn luôn hiện hữu nếu FED quyết định thực hiện các đợt tăng lãi suất trong năm 2026. Khi lãi suất tăng, sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như bạc sẽ giảm xuống. Lúc đó, nhà đầu tư sẽ ưu tiên tính thanh khoản và lợi nhuận cố định từ tiền gửi hoặc trái phiếu chính phủ.

Đồng quan điểm về những rủi ro tiềm tàng, ông Henry Yoshida, Giám đốc điều hành công ty công nghệ tài chính Rocket Dollar (Mỹ), cảnh báo tình trạng suy thoái của kinh tế Mỹ và sự trì trệ trong hoạt động sản xuất toàn cầu có thể là “gáo nước lạnh” dập tắt đà tăng trưởng. Các chính sách thuế quan thắt chặt và chi phí hàng hóa leo thang không chỉ gây áp lực lên người tiêu dùng mà còn làm sụt giảm nhu cầu bạc từ các ngành công nghiệp mũi nhọn như điện tử và năng lượng xanh.

Đứng dưới góc độ quản trị rủi ro, bà Roukaya Ibrahim, chiến lược gia trưởng tại Công ty nghiên cứu đầu tư BCA Research (Canada), khuyến nghị nhà đầu tư không nên chạy theo giá ở vùng hiện tại và cần tỉnh táo trước các “cơn sốt” đầu cơ. Theo các mô hình phân tích của BCA Research, bạc đang ở trạng thái mua quá mức rõ rệt và sự tăng giá gần đây chủ yếu bị chi phối bởi tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) thay vì các yếu tố nền tảng thực chất.

Theo nhận định của tờ Financial Times (Anh), để ngăn chặn thị trường bị bóp méo, các cơ quan quản lý có thể sẽ phải can thiệp bằng cách nâng tỷ lệ ký quỹ trên các sàn giao dịch kim loại như COMEX để loại bỏ dòng vốn nóng. Tương lai của giá bạc trong năm 2026 sẽ phụ thuộc chặt chẽ vào 3 chỉ số cốt lõi là lãi suất thực, hoạt động sản xuất toàn cầu và tốc độ phát triển của ngành năng lượng tái tạo. Nếu lạm phát hạ nhiệt nhưng lãi suất vẫn neo ở mức cao trong thời gian dài, kim loại này sẽ rất khó duy trì vị thế tăng trưởng như hiện tại.

PHƯƠNG NAM tổng hợp