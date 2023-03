“Tháng ba Hàm Long” kết nối hội hoạ và du lịch đường sông

Theo thống kê nhanh của công ty nghiên cứu thị trường Nielsen, lượng khán giả theo dõi lễ trao giải Oscar 2023 trên kênh ABC khi Everything Everywhere All at Once giành 7 tượng vàng, trong đó có hạng mục Phim xuất sắc nhất đã tăng 12% so với mùa giải 2022.