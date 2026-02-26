Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Luôn tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh

Sáng 26-2, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được dẫn đầu đoàn công tác của thành phố đã đến thăm, chúc tết một số doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Tại cảng Cát Lái (phường Cát Lái) thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (SNP) – Binh đoàn 20, báo cáo với đoàn công tác, Thiếu tướng Ngô Minh Thuấn, Tư lệnh Binh đoàn 20, cho biết năm 2025 Binh đoàn đã đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đồng thời thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản, quan trọng đều tăng so với năm 2024, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Năm 2026, toàn hệ thống Binh đoàn 20 phấn đấu các chỉ tiêu kinh tế cơ bản tăng 12% so với năm 2025; năng suất lao động tăng trên 8,5%; riêng doanh thu ngành dịch vụ logistics tăng trên 20%. Đơn vị tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng Binh đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Được ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà đơn vị đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là vai trò nòng cốt trong lĩnh vực khai thác cảng biển, logistics và đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố cũng như cả nước. Những kết quả đó không chỉ thể hiện năng lực quản trị, điều hành hiệu quả mà còn cho thấy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo của tập thể cán bộ, chiến sĩ, người lao động toàn hệ thống.

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Binh đoàn 20 tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, khai thác cảng và phát triển dịch vụ logistics hiện đại; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tối ưu hóa quy trình vận hành, giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh. Qua đó, góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của Tổng Công ty, đồng thời đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của thành phố và cả nước trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND TPHCM gửi lời chúc mừng năm mới Xuân Bính Ngọ 2026 đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn sức khỏe, đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ và giành nhiều thắng lợi mới.

Cùng ngày, đoàn công tác của thành phố đã đến thăm, chúc tết tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) tại phường An Khánh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được ghi nhận và đánh giá cao kết quả sản xuất, kinh doanh của THACO trong năm 2025, đặc biệt là những nỗ lực mở rộng đầu tư, đa dạng hóa ngành nghề, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố trân trọng những đóng góp thiết thực của doanh nghiệp trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người lao động và đồng hành cùng thành phố trong nhiều chương trình phát triển cộng đồng.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề thực hiện các mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Thành phố đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, giảm ùn tắc giao thông, chống ngập nước, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh lâu dài.

Đặc biệt, lãnh đạo thành phố đánh giá cao việc THACO tham gia đầu tư xây dựng các tuyến metro và các dự án hạ tầng giao thông quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị hiện đại, bền vững. Đây là lĩnh vực then chốt, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của TPHCM trong giai đoạn tới.

Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026, thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được gửi lời chúc mừng năm mới đến ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động THACO mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng; tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng, phát triển bền vững và có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

