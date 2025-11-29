Thành lập Trường THCS Nguyễn Trãi (phường Rạch Dừa, TPHCM)

Sáng 29-11, UBND phường Rạch Dừa tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trường THCS Nguyễn Trãi, sau 3 tháng đi vào hoạt động.

Tại buổi lễ, UBND phường Rạch Dừa công bố Quyết định số 48/QĐ-UBND về việc thành lập Trường THCS Nguyễn Trãi. Công trình được khởi công ngày 17-12-2024 trên khu đất gần 14.700 m², với tổng mức đầu tư 152 tỷ đồng.

Trường có quy mô 36 phòng học, khối hiệu bộ, các phòng chức năng, khối phục vụ học tập, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị đồng bộ.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Trần Thị Ngọc Châu tặng hoa chúc mừng Trường THCS Nguyễn Trãi.

Chúc mừng thầy cô và các em học sinh được công tác, học tập trong ngôi trường mới, Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa Trần Anh Tuấn tin tưởng nhà trường sẽ trở thành một ngôi trường kiểu mẫu, nơi gieo mầm tri thức, lan tỏa những giá trị nhân văn và bồi dưỡng tương lai tốt đẹp cho thế hệ trẻ.

Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa Trần Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt nhà trường, thầy Đào Vĩnh Bộ, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường xúc động chia sẻ: “Hôm nay, khi cánh cửa Trường THCS Nguyễn Trãi chính thức mở ra, chúng ta không chỉ khánh thành một công trình, mà còn khởi đầu cho một hành trình lớn lao: Hành trình gieo hạt giống tri thức và thắp sáng tương lai”

Tập thể sư phạm Trường THCS Nguyễn Trãi.

“Hội đồng sư phạm nhà trường quyết tâm xây dựng nơi đây mỗi bài học mở ra là một chân trời kiến thức mới; mỗi học sinh được tôn trọng, yêu thương và được truyền cảm hứng để vươn tới những điều tốt đẹp” - thầy Hiệu phó Đào Vĩnh Bộ khẳng định,

Những bước chạy đầu tiên đầy nỗ lực Sau 3 tháng kể từ khi đi vào hoạt động, nhà trường đã đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi do thành phố tổ chức, gồm: 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích trong Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng; 3 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Bạc giải Khiêu vũ học đường cấp thành phố; 1 giải Tư cuộc thi Nét đẹp đội viên, 3 giải Khuyến khích cuộc thi Thiết kế và chế tạo Robot chữa cháy…

KHÁNH CHI