Tháp Tam Thắng Vũng Tàu – kỷ lục thần tốc trong 75 ngày

Ngày 2-9, chào mừng lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, TPHCM chính thức khánh thành Quảng trường Tam Thắng tại phường Vũng Tàu. Tâm điểm của quảng trường là Tháp Tam Thắng – được xem như một biểu tượng mới của Thành phố mang tên Bác.

Đây là công trình do Tập đoàn Sun Group tài trợ thiết kế và thi công xây dựng, với tổng vốn đầu tư lên đến 155 tỷ đồng, được thi công thần tốc trong 75 ngày kể từ thời điểm đóng cọc, kịp thời hoàn thiện và phục vụ chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2025). Các chuyên gia trong ngành xây dựng nhận định, đây có thể coi là một kỳ tích về thời gian thi công một công trình mang tính biểu tượng.

Tháp Tam Thắng được thi công thần tốc trong 75 ngày. Ảnh: Group Ăn chơi Vũng Tàu

Kiến tạo kỳ công, thi công thần tốc

Toạ lạc tại khu vực trung tâm Bãi Sau, biển Vũng Tàu (TPHCM), Quảng trường Tam Thắng nằm trong dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân và Bãi Sau Vũng Tàu dài 3,2km – một công trình trọng điểm được đầu tư lớn nhất phường Vũng Tàu, nhằm phục vụ dân sinh và phát triển du lịch.

Tháp Tam Thắng – điểm nhấn của quảng trường là công trình kiến trúc được kiến tạo để trở thành biểu tượng, thành dấu ấn nhận diện mới của Vũng Tàu. Tháp gồm 143 trụ, với chiều cao từ 4,55m đến hơn 34,25m, được sắp xếp theo cốt cao độ tăng dần hướng về phía biển. Hình dáng tổng thể của tháp Tam Thắng được lấy cảm hứng từ hình ảnh ba đầu mũi thuyền mạnh mẽ, vươn cao giữa không gian rộng lớn, tái hiện câu chuyện lịch sử về ba ngôi làng Thắng Nhất, Thắng Nhì và Thắng Tam - những cái tên gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ vùng biển đảo từ thời vua Gia Long.

Tháp Tam Thắng trong ánh hoàng hôn. Ảnh: Minh Tú

Bên cạnh kết cấu đầy cảm hứng được tạo nên từ các cột trụ làm từ bê tông cốt thép, Tháp Tam Thắng còn mang hiệu ứng thị giác đặc biệt nhờ bề mặt ốp gạch gốm mosaic, phản chiếu ánh sáng lung linh khi đèn hoặc ánh nắng chiếu vào. Ban đêm, tháp Tam Thắng trở nên lộng lẫy trong ánh sáng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên một không gian nghệ thuật huyền ảo. Các cột to nhỏ, cao, thấp khác nhau được sắp xếp để tạo hiệu ứng khu rừng ánh sáng. Đồng thời, mỗi cột trụ còn gợi hình ảnh những chiến binh trên thuyền Tam Thắng năm xưa, hiên ngang trước sóng gió, khẳng định tinh thần kiên cường, bất khuất của vùng đất lịch sử này.

Tác giả thiết kế của công trình đặc biệt này là Thạc sĩ, Kiến trúc sư người Ý Oliviero Godi - nhân tài kiến trúc trẻ tuổi hàng đầu châu Âu – cùng các cộng sự là đội ngũ chuyên gia thiết kế quốc tế. Phương án thiết kế được hội đồng kiến trúc thành phố chọn, trong khuôn khổ cuộc thi tuyển ý tưởng thiết kế quảng trường Tam Thắng do Sun Group tài trợ. Đồng thời, Sun Group cũng được đồng ý là đơn vị tài trợ thi công, xây dựng công trình dành tặng địa phương, nhằm tạo nên điểm nhấn cho vùng biển đầy tiềm năng Vũng Tàu.

Dưới sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ kỹ sư và chuyên gia từ Sun Group, quá trình thi công được thực hiện với độ chính xác cao cùng những yêu cầu khắt khe trong kiến tạo. Có tổng trọng lượng khối trụ lên đến hàng ngàn tấn, trong đó trụ cao nhất nặng 104 tấn, công trình được hoàn thiện với các chi tiết mosaic kỳ công có độ sai lệch chiều thẳng đứng chỉ cho phép trong phạm vi 0,5cm. Đặc biệt, việc lắp đặt hệ thống đèn LED nghệ thuật cũng đòi hỏi sự chính xác gần như tuyệt đối nhằm tạo hiệu ứng ánh sáng đặc biệt.

Sức hút mới cho thành phố mang tên Bác

Không chỉ gây ấn tượng bởi tháp Tam Thắng, Quảng trường Tam Thắng còn được thiết kế như một không gian cộng đồng đa năng, phục vụ nhu cầu giải trí, văn hóa và du lịch tại khu vực Bãi Sau. Điểm cao nhất của công trình là Mũi Vọng Cảnh – cao khoảng 3,6m so với mặt sân quảng trường, mở ra góc nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp khắp thành phố biển. Phía dưới Mũi Vọng Cảnh là không gian bán hầm với diện tích gần 450 m², được bố trí công năng tiện ích làm nơi check-in, quán cà phê và khu vực giải khát..., mang đến đa dạng trải nghiệm vui chơi giải trí cho du khách.

Tháp Tam Thắng trong ánh hoàng hôn. Ảnh: Minh Tú

Trên diện tích hoàn thiện hơn 17.000m2 ở phía mặt biển, Quảng trường Tam Thắng còn tích hợp sân khấu nhạc nước rộng đến 5.800 m², cùng sân khấu chia bậc cấp là nơi sẽ diễn ra các sự kiện và lễ hội quy mô lớn tại Vũng Tàu. Các đài phun nước cạn được bài trí ở khu vực mặt đường với diện tích khoảng 665 m² cũng tạo nên một không gian sống động và đầy màu sắc.

Cách Quảng trường Tam Thắng không xa, Sun Group đang kiến tạo một quần thể đô thị sống – nghỉ dưỡng – giải trí đẳng cấp mang tên Blanca City. Với quy mô lên đến 96ha và tổng mức đầu tư gần 37.000 tỷ đồng, Blanca City hiện là dự án có quy mô lớn nhất tại Vũng Tàu.

Toàn cảnh Blanca City với không gian sống đẳng cấp. Ảnh: S un Group

Yếu tố nổi bật nhất của Blanca City chính là triết lý thiết kế độc đáo, khơi nguồn cảm hứng từ hành trình khám phá Vũng Tàu của các nhà thám hiểm Bồ Đào Nha và Pháp từ nhiều thế kỷ trước. Kết hợp với tinh thần bản địa đặc trưng của Nam Bộ, kiến trúc của dự án trở thành sự hội tụ tinh hoa Đông – Tây, truyền thống và hiện đại. Nằm tại “trái tim” của dự án Blanca City là công viên nước chủ đề rộng 19ha, mở ra không gian vui chơi – khám phá chưa từng có tại Vũng Tàu, hứa hẹn trở thành “vũ trụ vui chơi giải trí” quy mô bậc nhất Đông Nam Bộ.