Thêm nguồn nước sạch cho học sinh Trường Tiểu học Minh Thạnh

Công ty Cổ phần Giáo dục iSMART Education phối hợp với Doanh nghiệp Xã hội Vietnam Children’s Fund vừa bàn giao hệ thống lọc nước RO và trạm rửa tay chuyên dụng cho Trường Tiểu học Minh Thạnh (xã Minh Thạnh, TPHCM), góp phần bổ sung điều kiện phục vụ nhu cầu nước uống, vệ sinh hằng ngày của học sinh và giáo viên.

Đại diện Sở GD-ĐT TPHCM, nhà trường và các đơn vị bàn giao hệ thống lọc nước công suất 150 lít/giờ

Hệ thống lọc nước có công suất 150 lít/giờ, được triển khai theo các yêu cầu về chất lượng nước tại QCVN 01-1:2024/BYT. Trường hiện có 706 học sinh và 47 cán bộ, giáo viên. Công trình góp phần tạo điều kiện thuận tiện, an toàn hơn cho việc sử dụng nước uống và vệ sinh trong trường học.

Trong khuôn khổ chương trình, hơn 100 học sinh đại diện nhà trường tham gia hoạt động tìm hiểu về nước sạch và vệ sinh học đường. Các em được hướng dẫn sử dụng nước an toàn, thực hành rửa tay đúng cách và nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Minh Thạnh sử dụng hệ thống nước uống mới

Xã Minh Thạnh là điểm trường thứ ba trong chuỗi “Nước sạch cho em” triển khai trong tháng 8-2026. Trước đó, chương trình đã bàn giao hệ thống tại Trường Tiểu học Thị trấn Ngã Sáu (TP Cần Thơ) và Trường Tiểu học Tân Long (Đồng Tháp). Dự kiến, dự án tiếp tục đến Trường Tiểu học Ea Bar (Đắk Lắk) và Trường Tiểu học và THCS Tung Chung Phố (Lào Cai).

Theo iSMART Education, việc đồng hành cùng dự án “Nước sạch cho em” nhằm góp phần cải thiện những điều kiện thiết yếu gắn với sức khỏe và sinh hoạt của học sinh. Đây cũng là hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, hướng đến tạo thêm điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho trẻ em.

VĂN SƠN