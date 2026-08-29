Cửa ngõ phía Đông TPHCM ùn ứ kéo dài 10km ngày đầu nghỉ lễ 2-9
SGGPO
Hàng ngàn người dân rời TPHCM nghỉ lễ 2-9 vào sáng 29-8 đối mặt với cảnh ùn ứ, kẹt xe kéo dài gần 10km tại nút giao An Phú, đường Vành đai 2 và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.
Sáng 29-8, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, lượng phương tiện dồn về cửa ngõ phía Đông TPHCM tăng đột biến, khiến tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 2 rơi vào tình trạng ùn ứ nghiêm trọng, kéo dài gần 10km.
Từ sáng sớm, hàng ngàn ô tô, xe tải, xe khách đồng loạt đổ về hướng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, di chuyển về TP Đồng Nai, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TPHCM) và tỉnh Lâm Đồng.
Áp lực giao thông tăng cao khiến tình trạng ùn tắc xuất hiện từ nút giao An Phú, lan rộng sang các tuyến đường kết nối như Võ Chí Công, Nguyễn Duy Trinh và khu vực đường Vành đai 2.
Dòng phương tiện nối đuôi nhau kéo dài khoảng 10km, nhích từng mét từ đoạn cầu Phú Mỹ, vòng xoay Phú Hữu đến trạm thu phí Long Phước. Nhiều tài xế và người dân rời TPHCM từ sớm với hy vọng tránh kẹt xe, nhưng vẫn phải chôn chân nhiều giờ liền trên đường.
Lực lượng Cảnh sát giao thông có mặt điều tiết, phân luồng từ xa.
Cơ quan chức năng cũng đưa ra khuyến cáo, các tài xế chủ động lựa chọn lộ trình thay thế, di chuyển theo hướng quốc lộ 1 hoặc các tuyến đường liên tỉnh phụ cận, để giảm áp lực cho tuyến cao tốc.