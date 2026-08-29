Cửa ngõ phía Đông TPHCM ùn ứ kéo dài 10km ngày đầu nghỉ lễ 2-9

Hàng ngàn người dân rời TPHCM nghỉ lễ 2-9 vào sáng 29-8 đối mặt với cảnh ùn ứ, kẹt xe kéo dài gần 10km tại nút giao An Phú, đường Vành đai 2 và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Sáng 29-8, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, lượng phương tiện dồn về cửa ngõ phía Đông TPHCM tăng đột biến, khiến tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 2 rơi vào tình trạng ùn ứ nghiêm trọng, kéo dài gần 10km.

Dòng phương tiện ùn ứ trên đường Võ Chí Công, kéo dài khoảng 10km

Từ sáng sớm, hàng ngàn ô tô, xe tải, xe khách đồng loạt đổ về hướng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, di chuyển về TP Đồng Nai, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TPHCM) và tỉnh Lâm Đồng.

Áp lực giao thông tăng cao khiến tình trạng ùn tắc xuất hiện từ nút giao An Phú, lan rộng sang các tuyến đường kết nối như Võ Chí Công, Nguyễn Duy Trinh và khu vực đường Vành đai 2.

Dòng phương tiện nối đuôi nhau kéo dài khoảng 10km, nhích từng mét từ đoạn cầu Phú Mỹ, vòng xoay Phú Hữu đến trạm thu phí Long Phước. Nhiều tài xế và người dân rời TPHCM từ sớm với hy vọng tránh kẹt xe, nhưng vẫn phải chôn chân nhiều giờ liền trên đường.

Ở khu vực vòng xoay Phú Hữu, dòng xe nhích từng chút một, di chuyển khó khăn. Ảnh: HT

Lực lượng Cảnh sát giao thông có mặt điều tiết, phân luồng từ xa.

Cơ quan chức năng cũng đưa ra khuyến cáo, các tài xế chủ động lựa chọn lộ trình thay thế, di chuyển theo hướng quốc lộ 1 hoặc các tuyến đường liên tỉnh phụ cận, để giảm áp lực cho tuyến cao tốc.

Dòng xe ùn ứ kéo dài, di chuyển khó khăn. Ảnh: HT

Nhiều xe máy phải leo lên vỉa hè để di chuyển. Ảnh: HT

Các tài xế xuống đường chờ hết kẹt xe. Ảnh: HT

Đoạn qua cầu Phú Mỹ hướng về vòng xoay Phú Hữu, phương tiện di chuyển rất khó khăn. Ảnh: HT

Lực lượng Cảnh sát giao thông phân luồng, hướng dẫn phương tiện tại nút giao trọng điểm phía Đông. Ảnh: HT

Nhiều gia đình rời TPHCM từ sáng sớm nhưng vẫn gặp khó khăn do lượng xe đổ về cửa ngõ quá đông. Ảnh: HT

Tài xế tắt máy, mở cửa xe chờ đường thông thoáng trở lại. Ảnh: HT

Các luồng xe cá nhân, xe khách liên tỉnh đan xen khiến tốc độ di chuyển trên cao tốc giảm sâu

Khuyến cáo của cơ quan chức năng: Người dân nên chọn lộ trình di chuyển qua quốc lộ 1 để tránh ùn tắc. Ảnh: HT

Kẹt xe trên đường Võ Chí Công hướng từ vòng xoay Liên Phường về vòng xoay Mỹ Thủy. Ảnh: HT

Trên đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây diễn ra tình trạng tương tự. Ảnh: HT

Hàng trăm ô tô xếp hàng nối đuôi nhau trên đường dẫn cao tốc. Ảnh: HT

NGUYỄN TÂN