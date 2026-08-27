Khẩn trương khắc phục lỗi kỹ thuật trên nhiều tuyến cao tốc

Thông tin từ Bộ Xây dựng cho biết, hệ thống thu phí, giám sát, điều hành đường cao tốc trên các tuyến đường bộ cao tốc vẫn còn lỗi kỹ thuật chưa được khắc phục kịp thời.

Cụ thể, tại Dự án đường bộ cao tốc Mai Sơn - QL45, hệ thống camera giám sát vẫn còn tình trạng rung lắc hình ảnh; chưa thu thập đầy đủ dữ liệu giao thông; khả năng nhận diện ban đêm kém, chất lượng hình ảnh nhiễu mờ, không đọc được biển kiểm soát.

Tại các dự án đường bộ cao tốc: QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Phan Thiết - Dầu Giây… các camera thường xuyên bị mất tín hiệu, mất kết nối cục bộ, tỷ lệ nhận diện thấp trên toàn tuyến. Hệ thống cáp quang dọc tuyến cũng thường xuyên bị gián đoạn đường truyền, gây mất kết nối camera và các biển báo điện tử.

Tại các dự án đường bộ cao tốc: Vũng Áng - Bùng và Bùng - Vạn Ninh, toàn bộ hệ thống giám sát, điều hành đường cao tốc chưa đưa vào vận hành; tất cả các camera trên tuyến chưa được kết nối về trung tâm điều hành giao thông.

Về hệ thống thu phí điện tử không dừng, Bộ Xây dựng ghi nhận tình trạng chênh lệch giao dịch liên thông đầu - cuối đường cao tốc và hai nhà cung cấp dịch vụ thu phí chưa được xử lý dứt điểm. Trong quá trình vận hành, hệ thống gặp khó khăn trong việc phát hiện phương tiện, nhận dạng biển số và ghép ảnh, gây khó khăn trong việc tra soát, đối chiếu dữ liệu phương tiện thực tế.

Bộ Xây dựng yêu cầu các ban quản lý dự án khẩn trương rà soát toàn bộ hệ thống, xác định và khắc phục dứt điểm các tồn tại; bảo đảm hệ thống giám sát, điều hành đường cao tốc hoạt động ổn định, chính xác, đầy đủ theo thiết kế được phê duyệt.

MINH DUY