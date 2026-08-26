Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phê bình 9 xã, phường giải ngân thấp

Dự án khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa và khắc phục xói lở bờ biển Hội An là một trong 10 dự án có tỷ lệ giải ngân thấp

Theo đó, đối với 10 đơn vị được giao kế hoạch vốn lớn nhất, TP Đà Nẵng yêu cầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về bồi thường, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, năng lực nhà thầu; khẩn trương nghiệm thu, thanh toán, thu hồi dứt điểm số dư tạm ứng 5.006,64 tỷ đồng, không để phát sinh tạm ứng kéo dài.

Đối với 10 dự án có số vốn chưa giải ngân lớn nhất, yêu cầu tập trung cao độ tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh thi công. Trong đó, khẩn trương giải ngân 2 dự án đang có tỷ lệ 0% là dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) và dự án các tuyến đường nội thị khu trung tâm hành chính huyện Nam Giang (trước đây).

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phê bình 9 xã, phường có tỷ lệ giải ngân dưới 20%, gồm Bến Hiên, Phước Chánh, Thạnh Mỹ, Quảng Phú, Đắc Pring, Phú Thuận, Trà Linh, Phước Hiệp và Điện Bàn Đông; yêu cầu người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, lập đường găng giải ngân theo từng tuần.

Đối với 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân từ 30% đến dưới 50%, thành phố yêu cầu đôn đốc nhà thầu, kịp thời nghiệm thu, thanh toán, phấn đấu đạt 80% trong tháng 9-2026.

Riêng 648 dự án đang thực hiện nhưng chưa giải ngân, các chủ đầu tư phải xác định mốc nghiệm thu, thanh toán đầu tiên trước ngày 15-9; rà soát các dự án không còn khả năng giải ngân trong năm 2026 để gửi Sở Tài chính TP Đà Nẵng trước ngày 30-8, làm cơ sở tham mưu điều chuyển vốn.

XUÂN QUỲNH