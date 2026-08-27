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Gia Lai yêu cầu “3 ca, 4 kíp” thi công xuyên lễ các dự án trọng điểm

SGGPO

Gia Lai yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tổ chức thi công xuyên kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, thực hiện “3 ca, 4 kíp”, huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm.

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Các nhà thầu tăng tốc thi công dự án đường băng số 2 sân bay Phù Cát, tỉnh Gia Lai

Ngày 27-8, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, vừa có chỉ đạo về việc chủ động phương án, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công các dự án, công trình trọng điểm trong dịp Quốc khánh 2-9.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí lãnh đạo, cán bộ trực 24/24 giờ, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời xử lý công việc phát sinh, không để đình trệ. Đồng thời, tăng cường nắm tình hình cơ sở, bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Đối với các dự án trọng điểm, đầu tư công và công trình có khối lượng thi công lớn, chủ đầu tư, ban quản lý dự án được yêu cầu tổ chức thi công xuyên lễ, thực hiện “3 ca, 4 kíp” phù hợp thực tế. Nhà thầu phải huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng phương án, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý tình huống. Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông, phòng ngừa tội phạm, cháy nổ, cứu nạn cứu hộ; lực lượng quân sự, biên phòng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu tổ chức kiểm tra thực địa một số công trình trọng điểm thi công trong dịp lễ, động viên lực lượng thi công và kiểm tra công tác trực, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy.

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NGỌC OAI

Từ khóa

thi công xuyên lễ giao thông dự án trọng điểm nhà thầu

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