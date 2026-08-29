Sáng 29-8, đường về miền Tây thông thoáng

Sáng 29-8, ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, lượng phương tiện từ TPHCM di chuyển về các tỉnh miền Tây đông đúc hơn so với ngày thường, song giao thông ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Từ sáng sớm, lượng phương tiện, nhất là ô tô cá nhân và xe máy bắt đầu đổ về các tuyến đường cửa ngõ phía Tây TPHCM.

Trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh, dòng phương tiện hướng về các tỉnh miền Tây di chuyển tương đối ổn định.

Giao thông về miền Tây trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 thông thoáng, chỉ một số điểm ùn ứ cục bộ trong thời gian ngắn

Tại một số giao lộ và khu vực đông dân cư, các phương tiện phải giảm tốc độ, có thời điểm xảy ra ùn ứ cục bộ, nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Không xảy ra tình trạng phương tiện dừng, chờ kéo dài.

Đến gần trưa, lượng phương tiện trên quốc lộ 1 tiếp tục tăng. Dù vậy, dòng xe vẫn duy trì khoảng cách và tốc độ phù hợp, giao thông cơ bản thông suốt.

Lượng phương tiện về miền Tây khá nhiều trong ngày đầu nghỉ lễ

Tương tự, trên tuyến đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, phương tiện lưu thông khá ổn định.

Một số đoạn có mật độ xe tăng, khiến tốc độ di chuyển chậm hơn ngày thường, nhất là tại các nút giao và đoạn có nhiều phương tiện nhập, tách dòng. Tuy nhiên, chưa ghi nhận ùn tắc nghiêm trọng hay phương tiện phải ùn ứ kéo dài.

Lực lượng chức năng được bố trí tại những điểm có nguy cơ ùn ứ để điều tiết, phân luồng, kịp thời xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn giao thông.

Cảnh sát giao thông điều tiết tại một số khu vực có nguy cơ xảy ra ùn tắc

Nguyên nhân đường về miền Tây không quá tải trong dịp lễ như trên được các cơ quan chức năng, chuyên gia nhận định là người dân có xu hướng chủ động lựa chọn nhiều khung giờ và tuyến khác nhau để lưu thông, thay vì tập trung rời thành phố cùng một thời điểm.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp không hoán đổi ngày nghỉ nên nhiều người lao động không về quê hoặc du lịch miền Tây trong dịp lễ Quốc khánh.

QUANG VINH