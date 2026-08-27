Xây dựng công trình cấp bách tuyến metro số 1 kéo dài đến sân bay Long Thành

Ngày 27-8, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 255/NQ-CP về việc xây dựng công trình cấp bách đối với dự án kéo dài tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đến Trung tâm hành chính TP Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo nghị quyết, UBND TP Đồng Nai triển khai xây dựng công trình cấp bách đối với dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật Xây dựng 2025.

UBND TP Đồng Nai có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện dự án đúng quy định về xây dựng, pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các quy định liên quan, bảo đảm hiệu quả, chất lượng, an toàn, công khai, minh bạch, không để xảy ra sai phạm.

Cùng với đó, thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp, tổ chức và các chủ thể liên quan; không để xảy ra sai phạm, bất cập, khiếu kiện, phát sinh điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự; phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an thực hiện tốt các mặt công tác về an ninh, trật tự.

UBND TP Đồng Nai cũng được giao rà soát, kiểm tra, đánh giá công khai, minh bạch, khách quan trong lựa chọn nhà đầu tư, bảo đảm năng lực, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, hiệu quả cho dự án; bảo đảm tối đa lợi ích nhà nước, hài hòa lợi ích doanh nghiệp, phòng ngừa sai phạm, thất thoát, lãng phí.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Việc kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên từ TPHCM đến Đồng Nai tạo thêm phương án kết nối, bổ sung cho các tuyến giao thông khác, phù hợp xu hướng phát triển đường sắt đô thị tại các quốc gia trên thế giới.

LÂM NGUYÊN