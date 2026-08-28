Phân luồng giao thông trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ khi ùn tắc

Chiều 28-8, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6 đang triển khai phương án tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ nhằm hạn chế ùn tắc khi lưu lượng phương tiện từ Hà Nội đi Ninh Bình và các tỉnh phía Nam tăng cao.

Theo phương án, khi có nguy cơ ùn tắc tại Km211, nơi tuyến đường thu hẹp từ 3 làn xuống 2 làn, lực lượng chức năng sẽ mượn một phần chiều đường đối diện để tổ chức cho phương tiện hướng Hà Nội - Ninh Bình lưu thông từ Km211 đến Km259, dài khoảng 48km.

Các phương tiện đi Ninh Bình và các tỉnh phía Nam được hướng dẫn vào làn số 1, sát dải phân cách giữa. Tại Km211, phương tiện chuyển sang phần đường đối diện và lưu thông theo hướng được bố trí. Đến Km259, phương tiện được hướng dẫn trở lại chiều đường chính trước khu vực trạm thu phí để tiếp tục hành trình.

Một đoạn đường cao tốc ở phía Bắc. Ảnh: CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG

Trong thời gian thực hiện phương án, chiều đường từ Ninh Bình về Hà Nội trên đoạn Km259 - Km211 sẽ không tổ chức cho phương tiện lưu thông tại các điểm mở, nút giao và trạm dừng nghỉ liên quan. Phương tiện từ phía Nam về Hà Nội được hướng dẫn chuyển hướng sang quốc lộ 1A.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo phương án đi vào phần đường ngược chiều chỉ được thực hiện khi có lực lượng chức năng tổ chức, điều tiết. Người điều khiển phương tiện không tự ý chuyển làn, quay đầu hoặc đi vào phần đường ngược chiều.

ĐỖ TRUNG