Thí sinh Chu Hiểu Vy đạt giải Nhất hội thi tìm hiểu pháp luật

Phát biểu khai mạc hội thi, Phó Tổng Giám đốc SAWACO Nguyễn Thanh Sử cho biết, hội thi được tổ chức nhằm triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và giúp cho cán bộ, công nhân viên SAWACO nắm rõ hơn các quy định pháp luật, các quy định, quy chế của đơn vị, qua đó áp dụng hiệu quả hơn vào công việc chuyên môn hằng ngày, đóng góp cho sự phát triển chung của ngành cấp nước thành phố.

Ban tổ chức mong muốn qua hội thi sẽ tạo sân chơi để cán bộ, công nhân viên khối phòng ban, các đơn vị trực thuộc SAWACO và các công ty cổ phần, công ty TNHH MTV giao lưu, học tập, trao đổi kiến thức pháp luật, văn hóa ứng xử liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại nơi làm việc và hoạt động phục vụ khách hàng.

Các thí sinh quét mã QR để cài đặt ứng dụng dự thi trên điện thoại thông minh

Nội dung hội thi xoay quanh các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước, thành phố về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng như Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước năm 2018; Luật An ninh mạng năm 2018; Luật Công nghệ thông tin năm 2006; Luật Viễn thông năm 2023…

Tặng hoa Ban giám khảo hội thi

Cùng với quy định, quy chế liên quan đến việc đảm bảo an toàn, an ninh lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn TPHCM. Trong đó có quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước của SAWACO.

Thí sinh chọn đáp án trên ứng dụng từ điện thoại thông minh

Hưởng ứng công tác chuyển đổi số, hội thi năm nay được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trên ứng dụng cài đặt trên điện thoại thông minh.

Đây cũng là dịp để khẳng định và làm sâu sắc hơn nữa mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam và vai trò của pháp luật đối với mọi mặt đời sống xã hội.

Các thí sinh đạt giải tại hội thi

Hội thi thu hút 100 thí sinh đến từ các đơn vị trực thuộc SAWACO tham gia. Kết quả, thí sinh Chu Hiểu Vy (Công ty CP Cấp nước Thủ Đức) đạt giải Nhất.

THÁI PHƯƠNG