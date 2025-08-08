Thiện Nhân tiên phong ứng dụng EOB-MRI trong chẩn đoán sớm ung thư gan

Ngày 8-8, Bệnh viện Thiện Nhân (Đà Nẵng) phối hợp Hội Y học TP Đà Nẵng và Công ty Bayer Việt Nam tổ chức hội thảo chuyên đề “Đột phá trong chẩn đoán hình ảnh bệnh lý u gan – Vai trò quan trọng của EOB-MRI”, thu hút gần 200 bác sĩ, kỹ thuật viên chuyên ngành từ Đà Nẵng và khu vực lân cận. Hội thảo được cấp CME bởi Hội Y học TP Đà Nẵng.

ThS. BS Ngô Đức Hải - Phó Chủ tịch Hội Y học TP Đà Nẵng, Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Thiện Nhân phát biểu khai mạc hội thảo

Chủ tọa và báo cáo viên là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Chẩn đoán hình ảnh và Gan-mật-tụy đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, như: PGS.TS.BS Võ Tấn Đức, TS.BS Trần Công Duy Long, BS.CKII Lê Duy Mai Huyên; cùng với TS.BS Hồ Xuân Tuấn - Trưởng Bộ môn Hình ảnh Y học, Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng và ThS.BS Trần Thị Me Tâm - Phó trưởng khoa Chẩn đoán Hình ảnh Thiện Nhân Hospital. Chủ đề hội thảo đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn y tế tại khu vực miền Trung.

PGS.TS.BS Võ Tấn Đức, Chủ tịch Liên chi hội Chẩn đoán Hình ảnh TPHCM, Trưởng khoa Chẩn đoán Hình ảnh tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM nhấn mạnh vai trò quan trọng của chẩn đoán hình ảnh trong quản lý, chẩn đoán, điều trị và theo dõi các bệnh lý gan mật

Hội thảo tập trung làm rõ vai trò nổi bật của MRI sử dụng chất tương phản đặc hiệu gan-mật (EOB-MRI) trong việc phát hiện sớm ung thư biểu mô tế bào gan (HCC), đánh giá di căn, hỗ trợ ghép gan và phân biệt các tổn thương lành tính như FNH với Adenoma, u mạch máu... Các chuyên gia từ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cũng nhấn mạnh: việc ứng dụng EOB-MRI không chỉ tăng độ chính xác trong chẩn đoán mà còn giúp tiết kiệm chi phí điều trị và cải thiện tiên lượng cho người bệnh.

Cùng ngày, Thiện Nhân Hospital đã tổ chức buổi đào tạo thực hành chuyên sâu (Hands-on) về kỹ thuật chụp và phân tích hình ảnh EOB-MRI, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của BS.CKII Lê Duy Mai Huyên - Phó Trưởng khoa Chẩn đoán Hình ảnh, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Buổi đào tạo giúp đội ngũ kỹ thuật viên của Thiện Nhân nâng cao tay nghề, nắm vững quy trình triển khai kỹ thuật hiện đại, từ đó tối ưu hóa hiệu quả chẩn đoán và hỗ trợ lâm sàng.

BS.CKII Lê Duy Mai Huyên - Phó Trưởng khoa Chẩn đoán Hình ảnh, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM báo cáo tại hội thảo

Hiện tại, Thiện Nhân Hospital là đơn vị tiên phong tại miền Trung sở hữu hệ thống MRI 3.0 Tesla Lumina - thiết bị chẩn đoán hình ảnh thế hệ mới nhất của Siemens (Đức) - tích hợp kỹ thuật chụp gan mật chuyên sâu kết hợp với thuốc đối quang từ EOB (Primovist). Công nghệ này mang đến hình ảnh nhu mô gan và đường mật có độ sắc nét, chi tiết vượt trội, đặc biệt hiệu quả trong phát hiện HCC giai đoạn sớm, tổn thương nhỏ, không điển hình hoặc di căn gan khó phát hiện trên siêu âm hoặc CT thường quy.

Bên cạnh khả năng phân tích chuyên sâu theo các thì động học (động mạch, tĩnh mạch cửa, thì muộn và thì gan mật), hệ thống còn hỗ trợ phân tầng nguy cơ, theo dõi tiến triển bệnh và xây dựng kế hoạch điều trị cá thể hóa, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và tiên lượng lâm sàng cho người bệnh.

Với hơn 3 năm kinh nghiệm triển khai kỹ thuật EOB-MRI, Thiện Nhân Hospital hiện là đơn vị thực hiện số lượng ca chụp gan mật bằng EOB nhiều nhất tại Đà Nẵng, trở thành địa chỉ tin cậy của giới chuyên môn và người dân trong công tác tầm soát, chẩn đoán và điều trị bệnh lý gan mật, cũng như trong việc tầm soát sớm ung thư và nguy cơ đột quỵ.

HỆ THỐNG THIỆN NHÂN HOSPITAL



THIỆN NHÂN ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 276-278-280 Đống Đa, Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Hotline: 0982.135.606



THIỆN NHÂN QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 168 Hùng Vương, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi

Hotline: 0818.16.71.71



NHƯ ÁI