Thiêng liêng lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Sáng ngày 24-4, tại Nghĩa Tự An Hải, huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) Ban Khánh tiết Đình làng An Hải, huyện Lý Sơn tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa.

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa là nghi lễ “cúng thế lính” xưa của nhân dân các làng An Hải, An Vĩnh và các tộc họ trên đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) để cầu bình an cho người lính Hoàng Sa trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Thực hiện nghi lễ của lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa trở thành một phong tục đẹp, một dấu ấn văn hóa tâm linh trong đời sống của các thế hệ người dân đảo Lý Sơn. Năm 2013, Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa được Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Từ đó đến nay, mỗi năm tổ chức, Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa thu hút được không chỉ người dân Quảng Ngãi mà cả du khách trong nước đến với Lý Sơn.

Đưa thuyền ra biển thực hiện lễ tế

Theo ông Nguyễn Minh Trí, Bí thư huyện đảo Lý Sơn, địa phương rất chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch theo tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. Huyện đảo Lý Sơn hiện nay đã được Bộ Chính trị quyết định phát triển trở thành trung tâm du lịch biển đảo.

NGUYỄN TRANG