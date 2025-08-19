Đà Nẵng, Quảng Ngãi đồng loạt khởi công, khánh thành công trình trọng điểm

Ngày 19-8, cùng với nhiều địa phương trong cả nước, TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt khởi công, khánh thành những công trình hạ tầng trọng điểm nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Nổi bật là dự án tổ hợp Da Nang Downtown cùng hàng loạt công trình tại Đà Nẵng, và lễ khánh thành cầu Phước Lộc – cây cầu vòm thép hiện đại đầu tiên của Quảng Ngãi.

Phối cảnh Da Nang Downtown

* Tại phường Hòa Cường, Tập đoàn Sun Group và UBND TP Đà Nẵng tổ chức khởi công dự án tổ hợp khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown).

Theo đó, tổ hợp Da Nang Downtown quy mô 76,92ha với tổng mức đầu tư khoảng 79.790 tỷ đồng, gồm khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, nhà hát, khu phố thương mại ven sông, công viên xanh bên sông Hàn và tòa tháp biểu tượng 69 tầng cao nhất miền Trung.

Dự án được khởi công với gần 250 công trình, dự án trọng điểm trên toàn quốc, hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2025). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Các thiết bị máy lu, máy xúc đã sẵn sàng thi công công trình. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng cho rằng, Đà Nẵng đang trong hành trình vươn mình mạnh mẽ để khẳng định vị thế trung tâm du lịch, thương mại, dịch vụ và giải trí hàng đầu khu vực. Trong bức tranh phát triển du lịch Đà Nẵng, dự án Da Nang Downtown có ý nghĩa đặc biệt, hội tụ đầy đủ các yếu tố của một “thành phố thu nhỏ” ven sông Hàn.

* Tại phường Điện Bàn Bắc, UBND TP Đà Nẵng tổ chức khởi công Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt trên trục Bắc – Nam.

Lãnh đạo địa phương ấn nút khởi động dự án Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt trên trục Bắc – Nam. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Đây cũng là một dự án thành phần thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam khu vực từ sông Thu Bồn về phía Bắc đến hết ranh giới TP Đà Nẵng.

Dự án với quy mô đầu tư 4,69ha quy hoạch hiện đại, đầu tư đồng bộ các hạng mục các hạng mục san nền, giao thông… với tổng mức đầu tư 76,1 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2025 đến năm 2027.

Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt trên trục Bắc – Nam trên địa bàn TP Đà Nẵng có diện tích 4,69ha. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tổ chức điều hành khoa học, chặt chẽ, bám sát tiến độ, kiên quyết đảm bảo chất lượng. Các sở, ngành, địa phương phối hợp đồng bộ, giải quyết kịp thời các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho dự án. Bà con nhân dân trong vùng dự án tiếp tục chia sẻ, đồng thuận để công trình sớm thành công, mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng.

* Tại xã miền núi Tây Giang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan khởi động dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang.

Khu vực xây dựng dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang có diện tích 4,1ha. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Dự án có tổng kinh phí dự kiến 262 tỷ đồng với diện tích quy hoạch 4,1ha. Thời gian dự kiến hoàn thành tháng 8-2026 để đưa vào phục vụ cho năm học mới 2026-2027.

Công trình có 4 hạng mục gồm khối lớp học và bộ môn, khối hành chính và quản trị, khối phục vụ sinh hoạt và phần hạ tầng kỹ thuật. Công trình dự kiến phục vụ gần 1.000 học sinh, tương đương 30 lớp và 14 phòng bộ môn, có nhà ở nội trú cho học sinh, nhà ở công vụ, nhà đa năng…

* Tại xã Núi Thành, Tổng Công ty Điện lực miền Trung tổ chức khởi công dự án Trạm biến áp 110kV Trường Hải và đấu nối. Dự án có quy mô xây dựng mới một trạm biến áp 110kV có công suất 2 x 63MVA và đường dây 110kV có hai mạch với chiều dài tuyến khoảng 30m đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Dốc Sỏi-Tam Anh hiện hữu và 5 xuất tuyến đường dây 22kV với chiều dài tuyến hơn 5km có tổng mức đầu tư hơn 101 tỷ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành vào quý 3-2026.

Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng nhanh tại khu vực xã Núi Thành, nhất là của các khách hàng lớn phục vụ sản xuất công nghiệp tại Khu công nghiệp Bắc Chu Lai. Đồng thời hỗ trợ, dự phòng công suất qua lại với các trạm biến áp 110kV trong khu vực.

* Tại phường Hòa Khánh, Bộ Xây Dựng phối hợp Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tổ chức lễ Thông xe kỹ thuật Dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

Dự án có tổng chiều dài khoảng 11,5 km đi qua phường Liên Chiểu, phường Hòa Khánh, xã Bà Nà thuộc TP Đà Nẵng. Điểm đầu tại Km66+000, tiếp giáp nút giao Hòa Liên (trùng điểm cuối của tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên), thuộc địa phận phường Liên Chiểu; điểm cuối tại Km77+472 tiếp giáp nút giao Túy Loan (điểm đầu của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi), thuộc địa phận xã Bà Nà. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.113 tỷ đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức. Ảnh: PHẠM NGA

Theo ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, khi đưa vào khai thác, tuyến cao tốc kết nối liên hoàn La Sơn - Hòa Liên, hầm Hải Vân, Quốc lộ 1, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Quốc lộ 14B; giảm áp lực giao thông, đảm bảo an toàn vận tải, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh khu vực.

* Tại Quảng Ngãi, UBND tỉnh tổ chức lễ khánh thành cầu Phước Lộc – cầu vòm thép đầu tiên Quảng Ngãi.

Gắn biển công trình cầu Phước Lộc

Cầu dài 0,71km, gồm 3 nhịp vòm ống thép và 12 nhịp dẫn, tổng vốn hơn 850 tỷ đồng, nối Quốc lộ 24B với Tỉnh lộ 623B, đồng thời kết nối cao tốc Bắc – Nam, Quốc lộ 1.

Cầu Phước Lộc là cầu thứ 7 bắt qua sông Trà Khúc

Công trình góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang khẳng định, hạ tầng giao thông là nền tảng then chốt để Quảng Ngãi phát triển, đồng thời nhấn mạnh địa phương đang chuẩn bị triển khai các dự án lớn khác như đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, cầu Trà Khúc 1, cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum và đoạn đường sắt tốc độ cao qua tỉnh.

XUÂN QUỲNH - NGUYỄN CƯỜNG - PHẠM NGA - NGUYỄN TRANG