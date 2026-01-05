Thiết bị bay không người lái giao hàng thử nghiệm

Sáng 5-1, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) TPHCM phối hợp Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP) cùng các doanh nghiệp công nghệ chính thức khởi động Chương trình thử nghiệm giao hàng bằng thiết bị bay không người lái (UAV) tại SHTP.

Tham dự có các đồng chí: Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH-CN TPHCM; GS-TS Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban Quản lý SHTP cùng đại diện Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Tư lệnh TPHCM và doanh nghiệp.

Đồng chí Đặng Minh Thông cùng các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi động Chương trình thử nghiệm UAV vào hoạt động giao hàng tại TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu tại lễ khởi động, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Phạm Huỳnh Quang Hiếu cho biết, việc tổ chức chương trình thử nghiệm nằm trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) các giải pháp công nghệ mới về phương tiện bay không người lái, được triển khai theo Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐND ngày 14-11-2024 của HĐND TPHCM.

Nghị quyết này quy định các tiêu chí, lĩnh vực và nội dung hỗ trợ thử nghiệm giải pháp công nghệ mới trong phạm vi SHTP và các khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn thành phố. Việc triển khai sandbox được kỳ vọng sẽ tạo môi trường thử nghiệm thực tế cho các công nghệ tiên tiến, có tiềm năng ứng dụng cao, qua đó giúp cơ quan quản lý có thêm cơ sở thực tiễn để hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường tham quan thiết bị bay không người lái. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trước mắt, chương trình tập trung thử nghiệm UAV trong phạm vi SHTP, phục vụ hoạt động giao hàng chặng ngắn. Trong thời gian tới, các doanh nghiệp tham gia kỳ vọng có thể mở rộng phạm vi bay với khoảng cách xa hơn, như từ Cần Giờ sang Vũng Tàu, nhằm rút ngắn thời gian giao hàng, đáp ứng nhu cầu logistics trong không gian đô thị mở rộng từ quý I-2026.

Thông qua chương trình thử nghiệm, sở sẽ tiến hành đánh giá toàn diện nhiều nội dung trọng tâm như: khả năng ứng dụng UAV trong lĩnh vực bưu chính, logistics đô thị và phân phối hàng hóa chặng ngắn; mức độ an toàn, độ ổn định và hiệu quả vận hành của các giải pháp công nghệ do doanh nghiệp trong nước nghiên cứu, phát triển; khả năng phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong tổ chức vận hành thực tế.

Chương trình được triển khai trên cơ sở cho phép bay do Cục Tác chiến – Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng cấp, có hiệu lực trong năm 2026 và tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành về quản lý hoạt động bay, an toàn hàng không và an ninh quốc gia. “Đây được xem là tiền đề quan trọng để hoạt động thử nghiệm UAV được tổ chức một cách bài bản, có kiểm soát và đúng quy định pháp luật. Từng bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương xây dựng TPHCM trở thành trung tâm KH-CN, ĐMST hàng đầu của cả nước”, ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu nhấn mạnh.

Thiết bị bay không người lái thực hiện bay thử nghiệm trong khuôn khổ chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thiết bị bay vận chuyển hàng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

GS-TS Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban Quản lý SHTP cho biết, hoạt động thử nghiệm UAV lần này là kết quả hợp tác giữa Công ty Saolatek, Realtime Robotics và đối tác Công ty cổ phần công nghệ Di Động Việt. Đây không chỉ là một buổi trình diễn công nghệ mà còn là minh chứng cho quá trình chuẩn bị nghiêm túc, có lộ trình, dưới sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý. SHTP cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp công nghệ, kiến nghị hoàn thiện và triển khai hiệu quả các cơ chế sandbox, tạo không gian thử nghiệm an toàn để doanh nghiệp hoàn thiện sản phẩm. Đồng thời, SHTP sẽ hỗ trợ kết nối các sản phẩm công nghệ với các sở, ngành, đối tác trong và ngoài nước, cũng như làm cầu nối để doanh nghiệp tiếp cận các quỹ đầu tư mạo hiểm và nguồn vốn hỗ trợ phát triển khoa học – công nghệ của thành phố.

Đại diện doanh nghiệp giới thiệu về thiết bị bay không người lái. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thời gian qua TPHCM đẩy mạnh triển khai đồng bộ các hạ tầng công nghệ gắn với việc cải cách thủ tục hành chính, vận hành hiệu quả, thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời thực hiện các nghị quyết chỉ đạo phát triển kinh tế tầm thấp bằng cách tập trung vào 6 nhóm công nghệ chiến lược (công nghệ bay), thu hút đầu tư (quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư chiến lược), phát triển hệ sinh thái ĐMST (vườn ươm, startup), ứng dụng chuyển đổi số và hợp tác quốc tế...

QUANG HUY