Viettel khởi động 2 chương trình tìm kiếm tài năng trẻ, phát triển công nghệ lõi

Ngày 12-2, Tập đoàn Viettel chính thức mở cổng đăng ký 2 chương trình tài năng lớn năm 2026 là Viettel Digital Talent và Viettel Future Changemakers, nhằm tìm kiếm, đào tạo và phát triển thế hệ nhân lực trẻ cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Viettel Digital Talent là chương trình đào tạo và thực tập dành cho sinh viên các ngành công nghệ, khoa học và kỹ thuật. Năm 2026, chương trình tập trung vào 8 lĩnh vực công nghệ chiến lược gồm: điện toán đám mây; an toàn thông tin; khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo; kỹ thuật bán dẫn; công nghệ 5G; kỹ thuật phần mềm; internet vạn vật; hàng không - vũ trụ.

Với lộ trình kéo dài 6 tháng, Viettel Digital Talent hướng tới phát triển năng lực chuyên môn kỹ thuật và để học viên trực tiếp tham gia các dự án nghiên cứu, phát triển tại Viettel. Những học viên có kết quả xuất sắc sẽ có cơ hội trở thành nhân sự chính thức của Tập đoàn ngay sau khi kết thúc chương trình.

Viettel Digital Talent đến nay đã đưa hơn 400 sinh viên trở thành nhân sự chính thức của Viettel

Qua 5 mùa, chương trình Viettel Digital Talent đã thu hút hơn 12.000 hồ sơ ứng tuyển, gần 1.200 thực tập sinh tham gia chương trình và hơn 400 sinh viên trở thành nhân viên chính thức của Viettel ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Khoảng 40% sáng kiến hình thành từ chương trình được ứng dụng thực tế tại Viettel.

Viettel Future Changemakers là chương trình đào tạo tài năng quản trị dành cho các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc. Năm 2026 chương trình tập trung vào 3 lĩnh vực: quản lý sản phẩm số; quản lý dự án công nghệ và quản lý chuỗi cung ứng. Với lộ trình 9 tháng, chương trình nhằm hỗ trợ các ứng viên chuyển pha nghề nghiệp từ chuyên môn sang vai trò quản lý, lãnh đạo.

Ứng viên sẽ được đào tạo về tư duy hệ thống, quản trị dự án và sản phẩm, đồng thời trực tiếp tham gia triển khai các dự án chiến lược tại Viettel. Sau chương trình, học viên có cơ hội đảm nhiệm các vị trí quản lý sản phẩm, quản lý dự án hoặc các vai trò chuyên gia - quản lý tại các đơn vị thành viên của Tập đoàn Viettel.

Viettel Future Changemakers tìm kiếm, phát triển đội ngũ nhân sự trẻ có tiềm năng trở thành các nhà quản lý

Chương trình Viettel Future Changemakers đã có gần 3.000 hồ sơ ứng tuyển sau 2 mùa tổ chức, trong đó nhiều ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Nhiều quản trị viên tập sự xuất sắc nhất được ký hợp đồng đào tạo dài hạn và từng bước đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong các sản phẩm, dịch vụ của Viettel.

Khác với nhiều chương trình thực tập hay quản trị viên tập sự trên thị trường, Viettel Digital Talent và Viettel Future Changemakers là các sáng kiến do Tập đoàn Viettel trực tiếp xây dựng và triển khai, gắn đào tạo với làm việc thực tế trong môi trường tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Các học viên không chỉ được trang bị kiến thức và kỹ năng, mà còn được tham gia giải quyết những bài toán lớn, có tác động trực tiếp tới hoạt động nghiên cứu và phát triển, sản xuất kinh doanh của Viettel.

2 chương trình tạo ra nhiều cơ hội lớn cho các nhân sự tham gia vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược tại Viettel

Trong thời gian mở cổng đăng ký, Ban Tổ chức sẽ triển khai chuỗi hoạt động đồng hành nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho ứng viên quan tâm đến 2 chương trình. Các hoạt động bao gồm: 1 webinar tư vấn với chủ đề “Lộ trình sự nghiệp nào cho bạn?”, nhằm làm rõ sự khác biệt giữa 2 chương trình, đồng thời giải đáp các câu hỏi của ứng viên; chuỗi hội thảo định hướng “Khám phá các lĩnh vực lõi của Viettel” tại một số trường đại học ở Hà Nội và TPHCM, tập trung giới thiệu các lĩnh vực công nghệ lõi và định hướng nghề nghiệp phù hợp cho từng nhóm đối tượng.

Đại diện Ban Tổ chức cho biết, 2 chương trình tài năng của Viettel không chỉ hướng tới việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tập đoàn, mà còn góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực nòng cốt cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược của đất nước. Đây là nơi các tài năng trẻ được thử thách, được trao trách nhiệm và có cơ hội tạo ra những giá trị thực tiễn cho xã hội.

Cổng đăng ký cho Viettel Digital Talent và Viettel Future Changemakers 2026 chính thức mở đến hết ngày 15-3-2026. Ứng viên quan tâm có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và nộp hồ sơ trực tuyến tại website: tuyendung.viettel.vn/viettel-talent-2026.

TRẦN BÌNH