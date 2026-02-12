TPHCM khai trương tuyến giao hàng vượt biển bằng UAV

Ngày 12-2, tại khu vực bến phà xã Cần Giờ, Sở KH-CN TPHCM phối hợp cùng Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và Công ty Cổ phần CT UAV khai trương tuyến giao hàng bằng thiết bị bay không người lái (UAV) kết nối giữa xã Cần Giờ với phường Vũng Tàu.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cùng các đại biểu ấn nút khởi động chương trình. Ảnh: QUANG HUY

Một kiện hàng bưu chính thực tế đã được UAV vận chuyển từ bến phà xã Cần Giờ sang khu vực đường Trần Phú, phường Vũng Tàu với hành trình hơn 12km mỗi chiều.

Thời gian bay chỉ mất 15 phút, tối ưu hơn phương thức vận tải đường bộ khoảng 6 lần và đường thủy 3 lần. Đặc biệt, so với mô hình tương tự từng triển khai tại Singapore (cự ly 2,7km), tuyến bay tại TPHCM có tốc độ và hiệu suất vượt trội gấp 2 lần. Về mặt an toàn, quá trình bay được giám sát bởi hệ thống tự vận hành thông minh và camera hành trình, đồng thời có sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Sư đoàn Không quân 370 và Công ty Quản lý bay miền Nam để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vùng trời và người dân.

Việc ứng dụng UAV không dừng lại ở mức độ “trình diễn công nghệ” mà hướng tới chuẩn hóa một quy trình dịch vụ hoàn chỉnh: từ tiếp nhận, đóng gói, niêm phong đến theo dõi hành trình theo thời gian thực. Khi đi vào khai thác chính thức, tuyến bay dự kiến đáp ứng nhu cầu chuyển phát từ 3.000 - 5.000 bưu phẩm mỗi ngày, giảm áp lực đáng kể lên hạ tầng giao thông truyền thống.

Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Phạm Huỳnh Quang Hiếu khẳng định, đây không chỉ là một sự kiện công nghệ mà là dấu mốc thể hiện quyết tâm của TPHCM trong việc đưa thành tựu khoa học công nghệ vào phục vụ đời sống.

Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Phạm Huỳnh Quang Hiếu phát biểu tại sự kiện. Ảnh: QUANG HUY

Đồng thời cho biết, nếu đợt thử nghiệm tại Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP) vào tháng 11-2025 là bước “tập dượt” trong phạm vi hẹp, thì tuyến bay Cần Giờ - Vũng Tàu hôm nay chính là một bước tiến bứt phá với hành trình xa hơn, điều kiện vận hành phức tạp hơn trong môi trường gió lớn và vượt biển. Đưa TPHCM trở thành đô thị đầu tiên trong khu vực ASEAN triển khai bay biển bằng UAV phục vụ dân sinh.

QUANG HUY