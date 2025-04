Thiết bị giải nhiệt đắt hàng

Tá hỏa vì tiền điện tăng

Vừa thanh toán 1,48 triệu đồng hóa đơn tiền điện tháng 3, chị T.Đ.T.V. (ngụ phường 14, quận Gò Vấp) tá hỏa vì tiền điện tăng đến hơn 50% so với tháng trước. Trong căn hộ nhỏ của mình, vợ chồng chị V. cùng các con chỉ xài máy điều hòa và quạt vào buổi tối. “Các con tôi nói, thời tiết quá nóng, phải bật máy điều hòa từ chiều tối đến đầu giờ sáng hôm sau. Mong mưa sớm, chứ trả tiền điện nhiều oải quá”, chị V. nói. Theo lời chị V., từ Tết Nguyên đán đến nay, vật giá tăng, chi phí sinh hoạt của cả gia đình đã phát sinh thêm, giờ tiền điện phải trả cao so với tháng trước khiến gia đình thêm lo.

Khách hàng tìm hiểu sản phẩm quạt điện tại một siêu thị điện máy ở quận Gò Vấp, TPHCM

Chị Thanh Hương, ngụ tại phường Thới An (quận 12) thì than thở trên trang Facebook cá nhân: “Nhìn thấy hóa đơn tiền điện mà lùng bùng đầu óc. Mọi nhà xem có giống nhà tôi không”. Theo chị Hương, tháng 2, hóa đơn tiền điện nhà chị là 3,49 triệu đồng, thì đến tháng 3, tiền điện đã vụt tăng lên 6,1 triệu đồng. Nhiều hộ dân cũng phản ánh với phóng viên Báo SGGP rằng, hóa đơn tiền điện tháng 3 đã tăng vài chục phần trăm so với tháng trước đó, nguyên nhân do sử dụng nhiều thiết bị làm mát, dẫn đến tốn nhiều điện.

Thông tin từ Tổng Công ty Điện lực TPHCM cho thấy, những ngày đầu tháng 4, nhiệt độ tại TPHCM tăng mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày thường xuyên từ 35-37oC, cộng thêm ảnh hưởng do bức xạ từ mật độ xây dựng cao và đường nhựa tại các khu vực đô thị nên cảm giác như trên 42oC. Nắng nóng gay gắt dẫn đến nhu cầu sử dụng điện để làm mát tại TPHCM từ đầu tháng 4 đến nay gia tăng. Sản lượng điện tiêu thụ bình quân trong 10 ngày đầu tháng 4 là 88,25 triệu kWh/ngày, tăng hơn 1,9 triệu kWh/ngày so với 10 ngày cuối tháng 3, tương đương tăng 2,21%. Trong đó, đỉnh điểm là ngày 10-4, ghi nhận mức tiêu thụ điện cao nhất tính từ đầu năm, đạt 95,58 triệu kWh.

Siêu thị giảm giá “hút” khách hàng

Trước thời tiết nắng nóng, nhiều gia đình tăng cường mua sắm các thiết bị làm mát trong nhà. Ghi nhận tại các cửa hàng bán hàng điện lạnh cho thấy, khách hàng ngày càng đông hơn. Tại cửa hàng Điện Máy Xanh trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp), chị Ngọc Phương, nhân viên bán hàng, thông tin, lượng khách đến mua máy lạnh, quạt điện đã tăng đáng kể. Các sản phẩm thiết bị làm mát trong phân khúc giá 1,5-3 triệu đồng được khách hàng quan tâm nhiều nhất. Hiện, nhóm hàng quạt điện và quạt điều hòa đã được tăng số lượng nhập để kịp giao nhanh cho khách hàng.

Cùng với nhu cầu tăng mạnh từ phía người dân, các cửa hàng, siêu thị điện máy cũng tranh thủ giảm giá nhóm mặt hàng quạt điện, máy điều hòa… nhằm kích cầu, tăng doanh số. Tại chuỗi Điện Máy Xanh, các dòng sản phẩm máy lạnh được bày bán có giá từ 6,8 triệu đồng; quạt điện có giá dao động 400.000-3 triệu đồng/chiếc, quạt điều hòa có giá từ 2 triệu đồng… Tương tự, nhiều mặt hàng điện lạnh tại siêu thị Điện Máy Chợ Lớn cũng đang được giảm giá sâu. Các dòng máy lạnh, quạt điều hòa, tủ lạnh thuộc các thương hiệu Sharp, Toshiba, Sunhouse, Kangaroo… đang được giảm đến 50%. Một số mặt hàng quạt điều hòa Hòa Phát giảm giá đến 67%, quạt máy Asia, Senko… giảm đến 60%.

Chuỗi cửa hàng điện máy FPT Shop cũng đưa ra các chương trình giảm sâu đến 30%-50% đối với nhiều loại sản phẩm thiết bị làm mát. Đối với các khách hàng ở khu vực TPHCM và tỉnh Đồng Nai đặt mua online, FPT Shop sẽ giao hàng và lắp đặt miễn phí trong vòng 24 giờ. Ông Phạm Quốc Bảo Duy, Giám đốc ngành hàng điện máy của FPT Shop, cho biết, nhu cầu mua sắm của khách hàng vào mùa nóng này đã tăng gấp 4-5 lần. Hệ thống phải bổ sung các thiết bị làm mát như máy lạnh, tủ lạnh, quạt cho các cửa hàng liên tục. Trong đó, máy lạnh phân khúc giá 7-8 triệu đồng thuộc các hãng Aqua, Casper, Comfee… được khách hàng ưa chuộng.

Dự báo tiêu thụ điện sẽ tăng mạnh so với năm trước Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực TPHCM, cho biết, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn dự kiến tăng mạnh trong mùa nắng nóng năm nay. Đặc biệt, vào tháng 4 và tháng 5, khi nhiệt độ thường xuyên lên tới 37-40oC cả ngày lẫn đêm, khiến các thiết bị làm mát như máy lạnh, quạt điện và tủ lạnh hoạt động hết công suất. Dự báo sản lượng điện tiêu thụ bình quân sẽ tăng từ 74,76 triệu kWh/ngày trong tháng 2 (tăng 10,68% so với cùng kỳ năm trước) lên mức cao nhất 100,8 triệu kWh/ngày vào tháng 4 (tăng 34,83% so với tháng 2), trước khi duy trì ở mức cao trong tháng 5. Nguyên nhân không chỉ đến từ thời tiết mà còn từ sự phục hồi kinh tế, với điều hòa chiếm 50% điện năng tiêu thụ trong sinh hoạt, khi nhiệt độ vượt 35oC và các doanh nghiệp tăng 10%-15% điện năng cho hệ thống làm mát công nghiệp. Người dân và doanh nghiệp sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng, hạn chế dùng điện giờ cao điểm và tận dụng ánh sáng tự nhiên để giảm áp lực lên hệ thống.

ĐỨC TRUNG