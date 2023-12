Thiếu ngân sách an ninh mạng, nhiều sự cố xảy ra trong ngành bán lẻ khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Ngành an toàn thông tin luôn cần ngân sách cho bảo mật

Theo một nghiên cứu gần đây của Kaspersky, 25% nhân sự công nghệ thông tin (CNTT) cho rằng, nguyên nhân các cơ sở hạ tầng thiết yếu, dầu khí và năng lượng đối mặt với nhiều sự cố mạng đến từ việc phân bổ ngân sách không hiệu quả.

Cuộc khảo sát mới nhất cũng cho thấy, 19% doanh nghiệp trong khu vực gặp phải sự cố mạng do không đầu tư phát triển an ninh mạng trong hai năm qua. Khi đề cập đến tình hình tài chính, gần 16% doanh nghiệp thừa nhận rằng họ không có đủ ngân sách để trang bị đầy đủ biện pháp an ninh mạng.

Tùy thuộc vào đặc tính của từng ngành mà các doanh nghiệp đối mặt với vấn đề an ninh mạng khác nhau. Đơn cử, các tổ chức bán lẻ gặp phải nhiều sự cố mạng đến từ việc thiếu hụt ngân sách (37%), theo sau là các công ty viễn thông (33%) và cơ sở hạ tầng quan trọng, năng lượng, dầu khí (23%).

Bên cạnh đó, một số ngành ít gặp phải các cuộc tấn công mạng hơn. Do hạn chế về ngân sách, ngành sản xuất gặp phải 11% vấn đề an ninh mạng, trong khi ngành vận tải và hậu cần chứng kiến 9% sự cố mạng.

“Thị trường thương mại điện tử dự kiến sẽ đạt trị giá 2,05 nghìn tỷ USD ở APAC vào cuối năm 2023, điều này lý giải ngành bán lẻ trở thành đối tượng của những kẻ tấn công mạng. Theo đó, doanh nghiệp đã thực hiện chuyển đổi số và sở hữu kho tàng dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu tài chính”, ông Adrian Hia, Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Kaspersky nhận xét.

Qua đây Kaspersky khuyến nghị các doanh nghiệp: Ứng dụng các sản phẩm an ninh mạng với Kiểm soát sự cố nâng cao (Advanced Anomaly Control) như Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum; Đầu tư vào các khóa học đào tạo cho các nhân sự – từ nhân viên nói chung đến những người ra quyết định chính trong doanh nghiệp. Khóa đào tạo Kaspersky Automated Security Awareness Platform hướng dẫn nhân viên cách sử dụng Internet an toàn và bao gồm các bài tập mô phỏng các cuộc lừa đảo tấn công; Tham khảo tài liệu "Cybersecurity on a budget" của Kaspersky dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để biết cách thức chi tiêu hợp lý cho CNTT mà không ảnh hưởng đến bảo mật….

KIM THANH