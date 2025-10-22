Thông báo mời thầu

1.Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi các gói thầu cung cấp máy móc thiết bị năm 2025 như sau:

- Gói thầu : Cung cấp xe nâng điện các Kho vận và CUDV

Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu.

- Gói thầu: Cung cấp 03 xe tải chở kem 1,2 tấn_ XNKV Hà Nội

Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu

2. Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam trân trọng mời các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực và kinh nghiệm tham gia đấu thầu các gói thầu nêu trên. Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin, đăng ký dự thầu và nộp hồ sơ năng lực tại:

Website: https://dauthau.vinamilk.com.vn/home

3. Thời gian đăng ký dự thầu từ ngày 20/10/2025 đến ngày 30/10/2025 .

4. Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu sẽ được thông báo sau.

.