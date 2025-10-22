Thông tin kinh tế

Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

1.Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi các gói thầu cung cấp máy móc thiết bị năm 2025 như sau:

- Gói thầu : Cung cấp xe nâng điện các Kho vận và CUDV

Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu.

- Gói thầu: Cung cấp 03 xe tải chở kem 1,2 tấn_ XNKV Hà Nội

Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu

2. Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam trân trọng mời các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực và kinh nghiệm tham gia đấu thầu các gói thầu nêu trên. Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin, đăng ký dự thầu và nộp hồ sơ năng lực tại:

Website: https://dauthau.vinamilk.com.vn/home

3. Thời gian đăng ký dự thầu từ ngày 20/10/2025 đến ngày 30/10/2025 .

4. Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu sẽ được thông báo sau.

.

Từ khóa

Gói thầu Đấu thầu Thầu Hồ sơ mời thầu Năm 2025 Kem Máy móc Công ty cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn