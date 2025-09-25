Thông tin kinh tế

Thông báo

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của SAIGONBANK về ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Thông báo

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 06-10-2025

- Mục đích: Lấy ý kiến bằng văn bản.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 10 năm 2025

- Địa điểm thực hiện: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương

2C Phó Đức Chính, Phường Bến Thành, TPHCM

2. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ dưới hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận luỹ kế chưa phân phối của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
VŨ QUANG LÃM

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương

Địa chỉ: 02C Phó Đức Chính, phường Bến Thành, TPHCM

Điện thoại: (028) 3.9143.183 - Fax: (028) 3.9143.193

Website: www.saigonbank.com.vn

.

Từ khóa

Quyền biểu quyết Bến Thành Phó Đức Chính Saigonbank Lấy ý kiến Phát hành cổ phiếu Tăng vốn Vũ Quang Lãm

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn