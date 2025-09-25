Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của SAIGONBANK về ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 06-10-2025

- Mục đích: Lấy ý kiến bằng văn bản.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 10 năm 2025

- Địa điểm thực hiện: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương

2C Phó Đức Chính, Phường Bến Thành, TPHCM

2. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ dưới hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận luỹ kế chưa phân phối của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

VŨ QUANG LÃM



Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương Địa chỉ: 02C Phó Đức Chính, phường Bến Thành, TPHCM Điện thoại: (028) 3.9143.183 - Fax: (028) 3.9143.193 Website: www.saigonbank.com.vn

.