P&G và Central Retail Việt Nam tổ chức trồng rừng tại Tà Kóu

Đây là năm thứ 3 liên tiếp sự kiện được tổ chức. Theo đó, dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Gaia, hơn 160 nhân viên và lãnh đạo Central Retail Việt Nam và P&G đã trực tiếp chuẩn bị đất, trồng cây, và tìm hiểu những điều kiện cần thiết để cây có thể phát triển tốt trên vùng đất cát.

Hoạt động trồng rừng tại Tà Kóu năm nay còn mang ý nghĩa quan trọng đối với P&G Việt Nam trong 30 năm phục vụ hàng triệu gia đình Việt. Đây là minh chứng cho cam kết bền vững được gắn kết chặt chẽ trong toàn bộ hành trình phát triển của công ty song song với thành công trong kinh doanh.

Theo ông Marwane Tahri, Tổng Giám đốc P&G Việt Nam, công ty tự hào khi sáng kiến trồng rừng Vì Một Việt Nam Xanh – Forests for Good ngày càng lan tỏa những giá trị thiết thực đến cộng đồng. Ý nghĩa của Forests for Good không chỉ nằm ở những cánh rừng được vun trồng, mà còn ở sự kết nối giữa con người, thiên nhiên và cộng đồng.

HƯƠNG THUỶ