"Acecook Happy Scholarship 2025: chắp cánh ước mơ cho học sinh, sinh viên

Với mong muốn đồng hành cùng học sinh, sinh viên (HS,SV) Việt Nam trên hành trình học tập và phát triển, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam đã tổ chức chương trình học bổng “Acecook Happy Scholarship 2025”, trao tặng những phần quà ý nghĩa cho HS,SV có tinh thần vượt khó, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Ông Kaneda Hiroki, Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam trao học bổng cho sinh viên

Đây là một trong những hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2015 đến nay, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Acecook Việt Nam trong việc đóng góp cho sự phát triển của xã hội nói chung và nền giáo dục Việt Nam nói riêng.

Năm 2025 là một cột mốc đặc biệt đối với Acecook Việt Nam và với chương trình học bổng Acecook Happy Scholarship. Trong không khí kỷ niệm 30 năm kể từ ngày bán hàng đầu tiên của Acecook tại Việt Nam, và kỷ niệm 10 năm hành trình Trao Hạnh phúc Acecook Happy Scholarship, chuyến tàu mang tên “Trao Hạnh Phúc” bắt đầu lăn bánh với 500 tấm vé được trao, 30 ngôi trường từ Bắc vào Nam đón chuyến dừng chân đầy yêu thương ấy.

Đó không chỉ là sự hỗ trợ về mặt tài chính, mà còn là những hành trang quý giá: những cuốn sách kỹ năng giúp sinh viên thay đổi tư duy, những buổi trao đổi với chuyên gia để tiếp thêm động lực và định hướng con đường phía trước, và cả sự ấm áp giản dị trong từng món quà nhỏ dành cho các bạn trẻ.

Trong suốt 10 năm qua, Acecook Việt Nam tự hào khi đã trao tặng 2.286 suất học bổng với tổng giá trị hơn 21 tỷ đồng cho học sinh - sinh viên vượt khó, học tốt trên toàn quốc. Năm 2025, công ty thực hiện trao 500 suất học bổng Acecook Happy Scholarship với tổng giá trị hơn 4 tỷ đồng cho sinh viên đến từ 30 trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học. Ngoài giá trị học bổng, các em còn được nhận thêm những phần quà ý nghĩa như sách, túi sản phẩm cùng chuỗi chia sẻ Online - Offline hướng nghiệp thực tế.

Sinh viên vinh dự được nhận học bổng Acecook Happy Scholarship 2025

Khi các tài năng trẻ được tiếp sức và tỏa sáng, đó chính là động lực để Acecook Happy Scholarship 2025 tiếp tục sứ mệnh mang lại “Hạnh phúc cho xã hội”. Song song, học bổng năm nay có thêm các hoạt động ý nghĩa để các bạn sinh viên có cơ hội giao lưu, mở rộng tri thức, và tạo thêm nhiều trải nghiệm thú vị. Cụ thể như: chuỗi workshop “Hành trang cho sự nghiệp “Happy” cùng các chủ đề khác nhau cho từng đối tượng tham gia dưới hình thức online và offline cho HS,SV tặng thêm sách và hoạt động tặng túi mì hấp dẫn từ xe Happy Truck”.

Sinh viên tham gia chuỗi workshop “Hành trang cho sự nghiệp Happy”

Năm 2025 đánh dấu chặng đường 30 đồng hành cùng người tiêu dùng Việt của Acecook Việt Nam. Trên hành trình ấy, bên cạnh việc mang đến những sản phẩm chất lượng, an toàn, giàu giá trị dinh dưỡng, Acecook luôn coi trọng và đề cao trách nhiệm với cộng đồng.

Ngoài chương trình học bổng, các hoạt động hỗ trợ giáo dục và an sinh xã hội khác cũng chính là minh chứng cho sứ mệnh “Cống hiến cho xã hội thông qua con đường ẩm thực” mà doanh nghiệp kiên định theo đuổi. Với Acecook Happy Scholarship 2025, công ty mong muốn không chỉ trao những phần quà thiết thực cho sinh viên mà còn góp phần vun đắp niềm tin, khích lệ thế hệ trẻ vững vàng tiến bước, tạo nên những giá trị tốt đẹp và bền vững cho xã hội.

THANH BÌNH