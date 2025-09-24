Lựa chọn sản phẩm tiêu biểu từ các khu công nghiệp Đài Thương – Kết nối mở rộng kênh tiêu thụ

Nghi thức khai mạc chương trình

Nhằm thúc đẩy doanh nghiệp Đài Thương trong các khu công nghiệp tăng cường kết nối quốc tế, mở rộng thị trường xuất khẩu, Tổng hội Liên hiệp các Doanh nghiệp Khu Công nghiệp Đài Thương đã đặc biệt dẫn dắt các doanh nghiệp ngành thực phẩm tham gia vào thị trường Việt Nam, tổ chức các hoạt động kết nối – hợp tác với nhà phân phối địa phương, đồng thời phối hợp triển khai họp báo & chương trình giao lưu xúc tiến sản phẩm tại Việt Nam.

Đợt khảo sát, kết nối và giao lưu lần này do ông Hứa Chính Vân – Chủ tịch Hiệp hội – trực tiếp dẫn đoàn. Ông Hứa nhấn mạnh:

“Nhờ sự hỗ trợ toàn diện của Cục Quản lý Khu công nghiệp – Bộ Kinh tế, cùng sự đồng hành từ Trung tâm Phát triển Nghiên cứu Công nghiệp Kim loại và Công ty CrepowerMay, chúng tôi đã hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu vực gồm: GoldenCrops Coporation, Taiwon Food, Feng Hsi Food, Shen Fa Xing (sữa đặc Swallow), Siluo Ta-tung Soya Sauce… Trong năm nay, các doanh nghiệp này đã chính thức được cấp 31 giấy phép lưu hành thực phẩm tại Việt Nam. Đồng thời, họ cũng hợp tác cùng Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Đại Phát (Đại Phát Food – Việt Nam) để phát triển kênh tiêu thụ cả trực tuyến và ngoại tuyến, từng bước hiện thực hóa mục tiêu thâm nhập và mở rộng thị trường tại Việt Nam.”

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp khác như Chang Jiang Frozen Foods, Diing Yuh Foods (Hanyu Food), Hung-bo Food, Lepone Pet Supplies, Ohtani Pet Food và Hua Pin Gong Wan. Qua sự kiện này, các doanh nghiệp đã trực tiếp tiếp nhận thông tin thị trường, phản hồi thực tiễn, từ đó tạo nền tảng ổn định cho việc hoạch định chiến lược lâu dài.

Tại buổi họp báo công bố, các sản phẩm đến từ khu công nghiệp Đài Thương được giới thiệu vô cùng phong phú: từ thực phẩm ăn vặt, món ăn gia đình cho đến những dòng sản phẩm sáng tạo dành cho thú cưng. Với tiêu chí An toàn thực phẩm – An tâm về chất lượng – Đảm bảo hương vị, những sản phẩm này hứa hẹn sẽ mang đến một diện mạo mới trên thị trường quốc tế.

Buổi giao lưu vinh dự đón tiếp ông Hàn Quốc Diệu – Trưởng Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM – đến tham dự và phát biểu khích lệ, cùng sự hiện diện của đại diện Phòng Kinh tế Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM, Hiệp hội Thương mại Đài Thương tại Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Thương .

Trong bối cảnh toàn cầu đang đối diện với nhiều thách thức như căng thẳng địa chính trị, tái cấu trúc chuỗi cung ứng và chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp cần chủ động hơn trong việc xây dựng chiến lược quốc tế nhằm phân tán rủi ro. Chuyến kết nối tại Việt Nam lần này mới chỉ là bước khởi đầu trong hành trình thúc đẩy hợp tác quốc tế của Hiệp hội. Trong tương lai, Hiệp hội sẽ tiếp tục tích hợp nguồn lực trong và ngoài nước, đồng hành cùng doanh nghiệp trong khu công nghiệp phát triển trên nền tảng vững chắc, qua đó tạo động lực mới cho sự tăng trưởng của toàn ngành.

Đơn vị liên hệ: Tổng hội Liên hiệp các Doanh nghiệp Khu Công nghiệp Đài Thương.

Chuyên viên phụ trách: Ông Tăng Thiện Nhân – Phó Tổng Thư ký

Điện thoại: +886-933-755611

Bội Bội