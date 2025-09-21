Thông tin kinh tế

The Solia – Điểm sáng thị trường với tiềm năng gia tăng giá trị bền vững

Ngày 21-9, tại White Palace TPHCM, hơn 500 trăm khách hàng và đối tác đã tham dự lễ mở bán dự án KĐT The Solia, do Solia Group – đơn vị phát triển dự án và CASA Holding – đơn vị triển khai tổ chức. Kết thúc sự kiện, hơn 90% giỏ hàng đợt 1 đã được khách hàng đặt mua.

Dự án có quy mô hơn 20 hécta, với gần 1.000 nền đất nhà phố liền kề diện tích khoảng 100 m2/nền và giá bán từ 20 - 26 triệu đồng/m2 tùy vị trí. Đến nay hạ tầng dự án đã hoàn chỉnh 100%, đã ra sổ hồng từng nền, đã có giấy phép đủ điều kiện mở bán. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 1.000 tỷ đồng.

Chính vì vậy, The Solia được triển khai với pháp lý hoàn chỉnh, minh bạch, mang đến sự yên tâm tuyệt đối cho khách hàng. Dự án hiện đã hoàn thiện nhiều hạng mục hạ tầng thiết yếu, trong đó có Phòng khám Tâm An, siêu thị, dãy shophouse trên 2 trục đại lộ trung tâm.

Tọa lạc tại cửa ngõ phía Tây, The Solia chỉ cách TPHCM chưa đầy 30 phút di chuyển, thừa hưởng trọn vẹn hệ thống giao thông đang được đầu tư mạnh mẽ. Dự án đã hoàn thiện nhiều hạng mục hạ tầng và tiện ích như hồ bơi tràn, công viên nhạc nước, công viên ven sông, phòng khám Tâm An, siêu thị, trường học, dãy shophouse đại lộ trung tâm, cùng pháp lý minh bạch, tạo niềm tin cho khách hàng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Huỳnh Minh Thắng, CEO CASA Holding, đơn vị triển khai dự án, nhấn mạnh: “The Solia không chỉ đơn thuần là một khu đô thị mà là thành quả của quá trình kiến tạo với tâm huyết và tầm nhìn dài hạn. Chúng tôi tin rằng sự bùng nổ hạ tầng khu Tây cùng chính sách bán hàng đặc biệt hôm nay sẽ mang đến cho khách hàng cơ hội gia tăng giá trị bền vững trong tương lai”.

Theo Solia Group, khu Tây TPHCM đang hưởng lợi từ hàng loạt dự án hạ tầng, thúc đẩy xu hướng xoay trục thị trường từ Đông sang Tây. The Solia vì vậy được kỳ vọng sở hữu dư địa tăng giá cao, trở thành lựa chọn sáng giá cho cả đầu tư và an cư.

NGUYỄN THANH

