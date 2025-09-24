Khai mạc HCMC Business Summit 2025: Mở rộng cơ hội kết nối, đầu tư

Ngày 24-9, sự kiện “HCMC Business Summit” (diễn đàn hội nghị, triển lãm kinh tế, thương mại và đầu tư) 2025 với chủ đề “Hội tụ vươn tầm” được khai mạc tại Riverside Palace, TPHCM.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc

Ước tính, khoảng 5.000 doanh nhân, tổng giám đốc, giám đốc điều hành, nhà đầu tư trong và ngoài nước, đã tham dự với 150 gian hàng triển lãm đa ngành nghề.

Đây là lần đầu tiên Hội Doanh nhân trẻ TPHCM phối hợp Hội Nữ Doanh nhân TPHCM tổ chức sự kiện, đánh dấu cột mốc mới sau khi TPHCM hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Trí Thông, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, cho biết, sự kiện không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mà còn khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn xa của doanh nghiệp TPHCM. Đồng thời, ông kỳ vọng qua sự kiện này, TPHCM sẽ hình thành thêm nhiều chuỗi liên kết giá trị, nhiều thương hiệu Việt đủ sức cạnh tranh, vươn tầm quốc tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ở góc độ quản lý, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, nhận định, HCMC Business Summit 2025 giúp doanh nghiệp thành phố thúc đẩy cơ hội kết nối giao thương, mở rộng thị trường. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp lan tỏa những giá trị mới, ứng dụng công nghệ, góp phần nâng cao sức cạnh tranh trong kỷ nguyên hội nhập.

Điểm nhấn của ngày khai mạc là triển lãm giao thương với 150 gian hàng đa ngành, nơi các doanh nghiệp giới thiệu nhiều sản phẩm độc đáo. Đơn cử, một doanh nghiệp chuyên sản xuất sâm Ngọc Linh ra mắt dòng sản phẩm làm đẹp, chăm sóc sức khỏe từ dược liệu quý, thu hút đông đảo khách tham quan.

Khách hàng tìm hiểu, mua bạc miếng SBJ tại sự kiện

Cũng tại triển lãm, gian hàng của Công ty Vàng bạc đá quý Sacombank-SBJ trở thành tâm điểm khi trưng bày và bán bạc miếng ở mức 1,7 triệu đồng/lượng. Ngay trong buổi sáng, khá đông khách tìm đến mua, cho rằng trong bối cảnh giá vàng biến động, bạc miếng có thể như một kênh đầu tư mới, an toàn và hiệu quả. Giá bạc dễ tiếp cận hơn, vừa có giá trị cất giữ, vừa phù hợp với tâm lý tích trữ tài sản trong bối cảnh nhiều người đang dồn sự quan tâm vào vàng.

Một số doanh nghiệp trong lĩnh vực nông sản chế biến, thực phẩm hướng hữu cơ, công nghệ xanh, dịch vụ tiêu dùng cao cấp… cũng đồng loạt giới thiệu sản phẩm mới, tạo nên bức tranh đa sắc cho ngày hội. Các gian hàng được thiết kế hiện đại, mở không gian trải nghiệm, giúp khách tham quan dễ dàng tiếp cận thông tin, trong khi doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp xúc trực tiếp với đối tác và người tiêu dùng.

Nhiều doanh nhân tham dự đánh giá cao quy mô tổ chức năm nay và cho rằng sự kiện đã thực sự trở thành “cầu nối” để doanh nghiệp thành phố không chỉ quảng bá sản phẩm mà còn tìm kiếm được những cơ hội hợp tác dài hạn. Một doanh nghiệp chế biến thực phẩm tiết lộ chỉ trong vài giờ khai mạc đã có nhiều đơn vị phân phối từ các tỉnh thành liên hệ, mở ra khả năng hợp tác sâu rộng.

HCMC Business Summit 2025 diễn ra đến hết ngày 27-9, với chuỗi hội thảo, tọa đàm chuyên đề về đầu tư xanh, gọi vốn quốc tế, chiến lược pháp lý, khởi nghiệp sáng tạo, cùng các hoạt động giao lưu, gala kết nối và trách nhiệm xã hội. Dự kiến, sự kiện thu hút hơn 10.000 lượt khách tham dự, trở thành diễn đàn kinh tế - thương mại uy tín, góp phần khẳng định vị thế TPHCM là trung tâm dịch vụ, đầu tư lớn của khu vực.

THI HỒNG