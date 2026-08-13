Thông tin nguy cơ ám sát Tổng thống Trump là "do Israel cung cấp"

Ngày 12-8 (giờ địa phương), Báo Washington Post dẫn lời một số quan chức Mỹ cho biết các thông tin liên quan đến mối đe dọa Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7 là do tình báo Israel cung cấp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trên chuyên cơ Air Force One tại căn cứ Andrews, bang Maryland, Mỹ, tháng 5-2025. Ảnh: WIN MCNAMEE/GETTY IMAGES

Theo một quan chức Mỹ, Israel đã chuyển cho Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) thông tin cáo buộc Iran đe dọa ám sát Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, CIA nghi ngờ những thông tin này và một quan chức khác của Mỹ đánh giá thông tin là “không đáng tin cậy”.

Báo Washington Post cho biết ngày 12-8 (giờ địa phương), Nhà Trắng không trực tiếp trả lời về thông tin tình báo nói trên. Một quan chức Mỹ chỉ khẳng định Tổng thống Mỹ đối mặt với nhiều mối đe dọa đến tính mạng, trong đó có từ Iran, và cơ quan chức năng sẽ thực hiện mọi biện pháp đảm bảo an toàn cho Tổng thống.

Diễn biến mới nhất này liên quan đến tiết lộ mới đây của Washington Post về việc an ninh Mỹ sử dụng chuyên cơ Air Force One đời cũ làm nghi binh để đảm bảo an toàn cho Tổng thống Mỹ khi rời Thổ Nhĩ Kỳ hôm 8-7, sau Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

Thay vì sử dụng chiếc Boeing 747-8 được Qatar tặng, Tổng thống Mỹ thông báo sử dụng chuyên cơ Air Force One đời cũ ở Ankara, nhưng sau đó bí mật chuyển sang máy bay C-32A để bay sang Anh.

MINH CHÂU