Thu hồi Giải thưởng Tác giả trẻ với tập thơ của Lâu Văn Mua

Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam vừa ra quyết định thu hồi Giải thưởng Tác giả trẻ với tập thơ của tác giả Lâu Văn Mua, do vi phạm quy chế.

Theo thông báo của hội, chiều 20-1, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã họp trực tuyến và thống nhất thu hồi quyết định trao Giải thưởng Tác giả trẻ cho tập thơ Nhặt xác em chất chồng bảo tàng của tác giả Lâu Văn Mua, do vi phạm quy chế giải thưởng.

Trước đó, sau khi website vanvn.vn công bố danh sách các tác giả được trao Giải thưởng Tác giả trẻ năm 2025, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam nhận được nhiều thông tin phản ánh từ giới chuyên môn và bạn đọc cho rằng tập thơ Nhặt xác em chất chồng bảo tàng không đáp ứng đầy đủ các quy định của giải thưởng.

Đại diện Ban Giám khảo Giải thưởng Tác giả trẻ đã làm việc trực tiếp với tác giả Lâu Văn Mua để làm rõ các nội dung liên quan. Tại buổi làm việc, với tinh thần thẳng thắn và cầu thị, tác giả đã thừa nhận những sai sót của mình, đồng thời gửi đơn xin rút khỏi giải thưởng và nhận hoàn toàn trách nhiệm. Tác giả Lâu Văn Mua coi đây là bài học sâu sắc trên con đường sáng tạo văn chương.

Trên cơ sở xem xét các chứng cứ liên quan cùng đơn xin rút giải của tác giả, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã đi đến thống nhất thu hồi giải thưởng đã trao. Thông báo nêu rõ việc thu hồi nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của quy chế giải thưởng, giữ gìn uy tín của hội và sự công bằng đối với các tác giả tham dự.

VĨNH XUÂN