Thu phí đậu xe dưới lòng đường ở Vũng Tàu: Từng bước tạo sự đồng thuận từ người dân, du khách

Có mặt tại đầu đường Quang Trung đoạn qua công viên Tam Giác (khu vực Bãi Trước) vào sáng ngày 15-7, chúng tôi quan sát thấy hàng chục chiếc ô tô xếp hàng dài cả trăm mét được đậu đỗ chỉnh tề, ngăn nắp. Là khu vực có lượng người dân, du khách tập trung tắm biển đông nhất, nhì TP Vũng Tàu nên việc thu phí đậu xe dưới lòng đường ở đây bận rộn hơn hẳn so với những tuyến đường khác.

Do việc thu phí còn mới nên không ít tài xế tỏ ra khá ngạc nhiên khi bị thu tiền đậu xe. Thế nhưng sau khi được giải thích, nhiều người vẫn vui vẻ đồng thuận trả tiền thay vì phản ứng hay di chuyển đi nơi khác.

Nhân viên thu phí tuyến đường cho biết, mục tiêu ban đầu vẫn là tuyên truyền cho tài xế hiểu và đồng thuận với chủ trương của thành phố. Với những trường hợp đậu trong thời gian ngắn thì chủ yếu là thông báo để tài xế biết về quy định chứ không nhất quyết phải thu cho bằng được.

Chị Nguyễn Ánh Tuyết, nhân viên chi nhánh của một ngân hàng trên đường Lê Hồng Phong chia sẻ, do văn phòng làm việc thuê lại của đơn vị khác nên diện tích khá hạn hẹp và thiếu trầm trọng chỗ đậu xe, nhất là ô tô. Trước đây, nếu mang ô tô đi làm thì phải đậu rất xa bởi nếu đậu trước nhà dân hoặc cửa hàng nào đó gần cơ quan thì rất dễ bị phản ứng và thậm chí dẫn đến xung đột không đáng có. Do đó, chị rất ủng hộ việc thành phố triển khai thu phí đậu xe dưới lòng đường bởi nó mang lại sự thuận tiện cho tài xế và cũng an toàn cho phương tiện. Thế nhưng để chống thất thoát, việc thu phí đậu xe dưới lòng đường cần được minh bạch và có sự giám sát chặt chẽ.

Ở góc độ người dân, ông Hoàng Văn Tuấn, ngụ tại phường 7, TP Vũng Tàu thì lại cho rằng, cần có sự tính toán khi thu phí đậu xe dưới lòng đường để làm sao hạn chế ảnh hưởng tới việc ra vào của những hộ dân sinh sống ở mặt đường hoặc những hộ kinh doanh buôn bán. Vấn đề sau khi thu thì sẽ chi vào những việc gì cũng cần được công khai để người dân hiểu và có sự đồng thuận cao.

Theo tìm hiểu, hiện nay các phường ở TP Vũng Tàu mới chỉ thu phí ở những đoạn đường không có hộ dân kinh doanh và với những trường hợp đậu xe trong khoảng vài phút rồi đi thì không thu phí nhằm tạo sự thoải mái, thân thiện cho người dân, du khách. Số tiền thu được sẽ nộp toàn bộ về ngân sách thành phố và sau đó thành phố sẽ phân bổ lại cho phường để sử dụng vào việc duy tu hạ tầng.

Ông Nghiêm Viết Hùng, Phó Phòng Quản lý đô thị TP Vũng Tàu, cho biết, trong quá trình triển khai dự kiến sẽ phát sinh một số vấn đề nhưng thành phố sẽ tìm phương án tốt nhất để hạn chế ảnh hưởng tới việc ra vào, kinh doanh buôn bán của người dân. Hiện TP Vũng Tàu cũng đang phối hợp với một đơn vị viễn thông nghiên cứu mô hình thu phí qua camera, quét mã QR để vừa giám sát được việc thu phí và tạo thuận tiện cho người dân.