Việt Nam – Anh hướng tới mốc 15 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương

Chiều 20-5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Iain Frew, Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Anh; hai nước còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, tài chính, khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo và quốc phòng - an ninh. Thủ tướng đề nghị hai bên khẩn trương phối hợp xây dựng kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Anh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên thúc đẩy nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD trong năm 2026 và hướng tới mốc 15 tỷ USD trong thời gian tới, thông qua mở rộng thị trường cho hàng hóa của nhau. Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Anh, kinh doanh và đầu tư lâu dài, hiệu quả tại Việt Nam.

Đại sứ Iain Frew khẳng định mong muốn tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) năm 2026; khẳng định Anh sẵn sàng phối hợp với Việt Nam nhằm thúc đẩy thương mại song phương và quốc tế.

Đại sứ cho biết, các nhà đầu tư Anh đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, tài chính và chuyển đổi xanh; đồng thời nhấn mạnh Anh mong muốn là đối tác lâu dài của Việt Nam trong triển khai Quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Đại sứ Iain Frew khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương về an ninh - quốc phòng; thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, kết nối mạng lưới chuyên gia, nhà đầu tư và quỹ đầu tư; hỗ trợ đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học ở Việt Nam; đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển tài chính xanh và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế…

LÂM NGUYÊN - THANH HOA