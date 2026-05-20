Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Triều Tiên Ri Sung Guk

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và không ngừng vun đắp, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Triều Tiên ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả trong kỷ nguyên phát triển mới, phù hợp với nguyện vọng chung của nhân dân hai nước, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam Ri Sung Guk. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng đề nghị hai bên cần phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả nhận thức chung và các thỏa thuận đã đạt được trong các chuyến thăm của lãnh đạo hai nước, trọng tâm là tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua việc thúc đẩy hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, khoa học - kỹ thuật; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, y tế và giao lưu nhân dân; tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Đại sứ Ri Sung Guk khẳng định lập trường trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên trong việc mở rộng phát triển quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với định hướng, mong muốn chung của nhân dân hai nước. Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Triều Tiên; mong muốn Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho công tác của Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam...

LÂM NGUYÊN - THANH HOA