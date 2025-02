Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cả nước có tết và nhân dân ai cũng có tết

Quang cảnh cuộc họp

Các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp đánh giá, để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán 2025, các bộ, cơ quan, địa phương, lực lượng chức năng đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức tết.

Các địa phương, bộ, ngành quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; chú trọng các hoạt động tri ân, nghĩa tình đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Theo các báo cáo, sức mua hàng hóa dịp tết ước tăng 10% so với tháng thường và so với tết năm 2024. Trong dịp tết, toàn quốc xảy ra 411 vụ tai nạn giao thông, làm chết 191 người, 354 người bị thương, giảm từ 38% đến 40% số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông so với cùng kỳ Tết Giáp Thìn 2024. Hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc, cả nước phục vụ 12,5 triệu lượt khách nội địa.

Cả nước đã hỗ trợ, tặng quà 13,5 triệu lượt đối tượng (chiếm hơn 13% dân số cả nước), với tổng kinh phí gần 8.000 tỷ đồng và 3,8 triệu lượt đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, tặng quà tết với tổng kinh phí gần 2.600 tỷ đồng.

Trong đó, trên 1,1 triệu lượt người cao tuổi được chúc thọ, tặng quà với tổng gần 700 tỷ đồng; trên 445.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được thăm hỏi, tặng quà với tổng trên 196 tỷ đồng; trên 1,48 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ, tặng quà với tổng gần 800 tỷ đồng; trên 1,3 triệu lượt đối tượng bảo trợ xã hội được tặng quà với tổng gần 1.000 tỷ đồng; tổng các nguồn kinh phí hỗ trợ, tặng quà cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công khoảng 2.800 tỷ đồng (tăng 59 tỷ đồng so với Tết Nguyên đán 2024)…

Tiền lương bình quân của người lao động năm 2024 đạt gần 9 triệu đồng/tháng, tăng so với năm 2023. Mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán Ất Tỵ là 7,72 triệu đồng/người, tăng 13% so với thưởng dịp Tết Giáp Thìn.

Phát biểu tại cuộc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2025), chúng ta tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong đó có việc Đảng bộ Chính phủ được thành lập với khoảng 270.000 đảng viên, là Đảng bộ Chính phủ đầu tiên sau 95 năm thành lập Đảng. Đảng ta không có mục đích nào khác là mang lại độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân và đã lãnh đạo nhân dân ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Chúc mừng Đảng ta 95 năm, chúc mừng xuân, mừng năm mới, mừng nhân dân phấn khởi đón tết vui tươi, sum vầy, nghĩa tình, đầm ấm, lành mạnh, tiết kiệm và cơ bản an toàn. Nhà nhà có tết, người người có tết, cả nước có tết và nhân dân ai cũng có tết - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đánh giá chung, việc tổ chức chuẩn bị, đón tết cơ bản đạt các mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của Ban Bí thư và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi của cả dân tộc, tạo đà, tạo lực cho cả nước bước vào năm 2025.

Trong đó, số vụ tai nạn giao thông, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ tết dài 9 ngày đều giảm, cho thấy tính đúng đắn của Nghị định 168 (quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ).

Số người tử vong, tai nạn giảm, dù chỉ một người cũng là điều rất đáng mừng, không có phần thưởng nào hơn, không có động viên nào hơn bằng điều này - Thủ tướng khẳng định.

CSGT TPHCM kiểm tra người tham gia giao thông

Thủ tướng cho biết, tới đây, Đảng bộ Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị đầu tiên để triển khai nhiệm vụ.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm 13 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 67 nhiệm vụ cụ thể cần tập trung triển khai ngay sau tết. Cùng với đó, chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp Quốc hội bất thường sắp tới; tiếp tục hoàn thành các dự án hạ tầng chiến lược đang triển khai và chuẩn bị tốt việc triển khai các dự án hạ tầng lớn thời gian tới, như các dự án đường sắt cao tốc, nhà máy điện hạt nhân…

Ngay sau tết cũng là mùa lễ hội, Thủ tướng lưu ý, cùng với triển khai các nhiệm vụ thường xuyên, phải tổ chức thật tốt để người dân tham gia các lễ hội vui tươi, lành mạnh, an toàn, chống mê tín, dị đoan, lãng phí.

Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ tiếp tục cố gắng, phấn đấu với tinh thần tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó, đã bàn là phải thông, chỉ bàn làm, không bàn lùi, đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, mang lại hiệu quả, sản phẩm cụ thể.

PHAN THẢO