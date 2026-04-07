Thúc đẩy hợp tác Pháp - Việt trong xây dựng đô thị bền vững tại TPHCM

Sáng 7-4, tại TPHCM, Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) tổ chức hội nghị “Build to Last 2026” với trọng tâm là xây dựng đô thị bền vững.

Tham dự hội nghị có ông Olivier Brochet, Đại sứ Pháp tại Việt Nam; ông Étienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM; ông Thibaut Giroux, Chủ tịch CCIFV; đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, cùng hàng trăm đại biểu là đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Olivier Brochet nhấn mạnh, lĩnh vực xây dựng vừa chiếm tỷ trọng lớn trong phát thải toàn cầu, vừa có ý nghĩa kinh tế quan trọng, đóng góp 11% GDP và 7% việc làm toàn cầu. Theo ông, phát triển công trình bền vững không chỉ là yêu cầu về môi trường mà còn là nhu cầu của xã hội và nền kinh tế.

Đại sứ Olivier Brochet cũng cho rằng quá trình chuyển đổi sang đô thị bền vững đòi hỏi sự tham gia của nhiều bên, từ chính phủ, doanh nghiệp đến các tổ chức nghiên cứu, nhà đầu tư, đồng thời cần được thúc đẩy bằng hợp tác quốc tế. Việt Nam và Pháp hiện cùng tham gia Liên minh toàn cầu về công trình và xây dựng (GlobalABC) nhằm giảm phát thải carbon trong lĩnh vực này.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THỤY VŨ

Ở góc độ địa phương, đồng chí Nguyễn Lộc Hà cho biết TPHCM là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về hợp tác với Pháp, với kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt hơn 723 triệu USD và 433 dự án đầu tư của Pháp, tổng vốn trên 2,2 tỷ USD.

Theo đồng chí Nguyễn Lộc Hà, TPHCM đang ưu tiên phát triển đô thị bền vững, có khả năng chống chịu, thúc đẩy năng lượng xanh, vật liệu bền vững, đồng thời đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông và logistics. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch, đồng thời kiểm soát hiệu quả các nguồn phát thải lớn.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: THỤY VŨ

Hội nghị “Build to Last 2026” hướng tới xây dựng diễn đàn kết nối toàn diện cho hệ sinh thái xây dựng và phát triển đô thị, thúc đẩy chia sẻ tri thức, đổi mới sáng tạo và hợp tác chiến lược. Các chủ đề trọng tâm gồm phát triển đô thị bền vững, năng lượng và vật liệu xanh, xây dựng hạ tầng, giao thông và logistics.

THỤY VŨ