Việt Nam và Philippines tiếp tục phối hợp giải quyết các vấn đề có lợi ích chung trên Biển Đông

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 20-8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh quốc gia Philippines do Cố vấn Eduardo SL Oban Jr dẫn đầu, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Cố vấn Hội đồng An ninh quốc gia Philippines Eduardo SL Oban Jr . Ảnh: TTXVN

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, Việt Nam và Philippines cần tiếp tục củng cố hơn nữa tin cậy chính trị; đẩy mạnh hợp tác, tăng cường đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực tự cường, thích ứng, tự chủ chiến lược; đẩy mạnh tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, trên tất cả các kênh, phát huy các cơ chế hợp tác, thúc đẩy ký kết chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường; tăng cường trao đổi, tham vấn trong các vấn đề chiến lược khu vực, thế giới; thúc đẩy triển khai một số cơ chế hợp tác biển hiện có.

Hai bên cũng cần thúc đẩy và mở rộng hợp tác an ninh, nhất là trong các lĩnh vực tiềm năng như cứu hộ cứu nạn, ứng dụng khoa học công nghệ trong giải quyết các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống như tội phạm xuyên quốc gia, biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, năng lượng và lương thực; tiếp tục tăng cường hợp tác, ủng hộ lập trường, quan điểm và các sáng kiến của nhau trong khuôn khổ hợp tác ASEAN và khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp quan điểm, lập trường, giải quyết các vấn đề hai bên có lợi ích chung trên Biển Đông, góp phần vào hòa bình, ổn định ở khu vực. Việt Nam sẵn sàng tham gia, đóng góp tích cực, ủng hộ Philippines triển khai hiệu quả các sáng kiến về hợp tác biển trong khuôn khổ ASEAN, phấn đấu đạt được một Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông thực sự hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Cố vấn Hội đồng An ninh quốc gia Philippines cảm ơn Việt Nam ủng hộ Philippines trong cương vị Chủ tịch ASEAN; mong muốn thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề chiến lược và trên biển, trong đó có các cơ chế hợp tác trong ASEAN. Đồng thời, Cố vấn Hội đồng An ninh quốc gia Philippines khẳng định trên cương vị của mình sẽ thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường giữa hai nước theo hướng thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

MINH DUY