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Giao lưu nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan

SGGPO

Tối 20-8, tại Nhà Thiếu nhi TPHCM, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM và Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TPHCM tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6-8-1976 – 6-8-2026).

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Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh, Việt Nam và Thái Lan là hai quốc gia láng giềng gần gũi, cùng chia sẻ nhiều giá trị văn hóa, dòng chảy Mekong và mái nhà chung ASEAN. Trong 50 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố, phát triển.

Theo Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM Wiraka Moodhitaporn, việc Việt Nam và Thái Lan nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 5-2025, thể hiện quyết tâm đưa hợp tác song phương lên tầm cao mới. TPHCM là đối tác đặc biệt quan trọng của Thái Lan, có quan hệ kết nghĩa cùng Bangkok từ năm 2015. Các hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch, giáo dục, hiến máu đã góp phần củng cố giao lưu nhân dân giữa hai nước.

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Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trung tướng Lê Hồng Nam, nguyên Giám đốc Công an TPHCM, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TPHCM, khẳng định Hội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM sẽ tiếp tục phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Thái Lan mở rộng giao lưu nhân dân, văn hóa và kết nối thế hệ trẻ, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Thái Lan phát triển thực chất, bền vững.

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Một tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ Thái Lan. Ảnh: THỤY VŨ

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ chuyên nghiệp đến từ Bộ Văn hóa Thái Lan, giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa Thái Lan. Cùng tham gia đêm giao lưu có các tiết mục ca múa của thành viên Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan TPHCM.

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THỤY VŨ

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