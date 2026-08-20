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Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà sắp thăm chính thức Việt Nam

SGGPO

Ngày 20-8, thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Patrick Achi sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 đến 26-8.

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Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Patrick Achi. Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, năm 2025, Việt Nam và Bờ Biển Ngà có kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 2 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 698 triệu USD và nhập khẩu đạt 1,28 tỷ USD. Bờ Biển Ngà hiện là thị trường xuất khẩu gạo lớn thứ 3 của Việt Nam.

MINH DUY

Từ khóa

Bộ Ngoại giao Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Patrick Achi Thăm chính thức Việt Nam

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