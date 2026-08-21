TPHCM tăng cường kết nối đầu tư, thương mại với Thái Lan

Sáng 21-8, đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã tiếp ông Parnpree Bahiddha-Nukara, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn cho Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, nguyên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan, cùng đoàn đại biểu đến thăm và làm việc tại TPHCM.

Chuyến thăm diễn ra trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6-8-1976 – 6-8-2026).

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh tiếp ông Parnpree Bahiddha-Nukara

Tại buổi tiếp, đồng chí Hoàng Nguyên Dinh chia sẻ định hướng phát triển của TPHCM trong giai đoạn mới, động lực tăng trưởng không chỉ dựa trên quy mô nền kinh tế mà còn gắn với khoa học, công nghệ, tăng cường hợp tác, mở rộng các nguồn lực, trong đó có nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư, đồng hành với quá trình phát triển của thành phố. TPHCM tiếp tục là cầu nối giữa địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước, đóng góp thiết thực vào việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan trong giai đoạn mới.

Ông Parnpree Bahiddha-Nukara khẳng định hợp tác kinh tế là một trong những trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ hai nước. Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Thái Lan hiện đạt khoảng 22 tỷ USD. Ông Parnpree Bahiddha-Nukara tin tưởng hai nước sẽ sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 25 tỷ USD trong thời gian tới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Bày tỏ ấn tượng trước tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam, ông Parnpree Bahiddha-Nukara mong muốn TPHCM tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp hàng đầu của Thái Lan mở rộng đầu tư tại thành phố; đề xuất hai bên thường xuyên tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng thương mại giữa Thái Lan và Việt Nam.

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XUÂN HẠNH