Tia-Thủy Nguyễn tổ chức triển lãm cá nhân tại Pháp, mang niềm tự hào về Việt Nam

Mới đây, giới mộ điệu nghệ thuật tại Paris và nhiều nước châu Âu có dịp đến phòng trưng bày nghệ thuật uy tín quốc tế Almine Rech Gallery (Pháp), cùng thưởng thức triển lãm của nghệ sĩ đương đại đến từ Việt Nam - Tia-Thủy Nguyễn. Triển lãm mang tên Lấp lánh giữa bao la - Sparkle in the vastness.

Du khách tham quan Triển lãm Lấp lánh giữa bao la - Sparkle in the vastness

Almine Rech là nơi tổ chức nhiều buổi triển lãm danh giá của các họa sĩ đương đại: Justin Adian, Joe Andoe, Ziad Antar, Roby Dwi Antono, John M Armleder... Lấp lánh giữa bao la - Sparkle in the vastness của Tia-Thủy Nguyễn là một trong những tiêu điểm của phòng tranh này khi ra mắt công chúng vào tháng mở đầu năm 2024. Triển lãm kéo dài hơn 1 tháng, sẽ kết thúc vào 24-2.

Triển lãm là một bước tiến mới trong hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của Tia-Thủy Nguyễn; đồng thời là cơ hội hiếm thấy khi một nghệ sĩ đương đại Việt Nam được đại diện độc quyền bởi một phòng tranh uy tín thế giới.

Tia-Thủy Nguyễn (phải) lắng nghe cảm nhận của nghệ sĩ khác tham quan triển lãm

Triển lãm được tổ chức trong không gian tối giản với những bức tường được sơn trắng để làm nổi bật tác phẩm

Năm 2023 đánh dấu sự hoạt động miệt mài và tích cực của Tia-Thủy Nguyễn tại Pháp nói riêng và châu Âu nói chung, khi liên tiếp góp mặt các triển lãm như Floating in the Nothingness, Flower of Life… và bây giờ là triển lãm cá nhân Lấp lánh giữa bao la - Sparkle in the vastness.

Qua hơn 20 tác phẩm, Tia-Thủy Nguyễn mang tới "bữa tiệc" thị giác cho người xem khi liên tục “chơi đùa” với chất liệu đa dạng. Được đào tạo hội họa bài bản theo kiểu phương Tây, cô luôn muốn đưa vào tác phẩm tinh thần Á Đông. Yêu thích và trân trọng nghề thủ công, cô dành nhiều năm tìm hiểu, theo đuổi các kỹ thuật thêu thùa, đính kết truyền thống, biến chúng thành một ngôn ngữ hội họa độc đáo riêng mình.

Tác phẩm "Mây cuộn giấu nắng"

Tác phẩm "Chỉ hôm nay thôi"

Tác phẩm "Một khúc bình yên"

Tác phẩm "Nắng lên thắp đầy"

Tia-Thủy Nguyễn chắt lọc và thể hiện kỹ thuật sáng tác mới. Cô phát triển bố cục bằng các sắc độ của một màu sơn khác nhau, sau đó vẽ đè lên bằng các kỹ thuật thủ công đa dạng. Tổng hòa của muôn vàn hạt cườm lấp lánh, hàng ngàn mét sợi len nhiều màu sắc kết hợp sợi đay, vải sợi tre đã tạo nên những quang cảnh sống động.

Tia-Thủy Nguyễn

Doanh nhân - nghệ sĩ Almine Rech, người thành lập Almine Rech Gallery và đồng sáng lập FABA (Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso) - tổ chức chuyên bảo vệ di sản của Pablo Picasso, nhận xét: "Lần đầu tiên nhìn thấy những bức tranh về bầu trời của Tia-Thủy Nguyễn, tôi bị thu hút bởi khả năng cấu trúc và trí tưởng tượng về không gian: Bầu trời trong những miền không khí khác nhau, bầu trời từ hoàng hôn đến bình minh, hay ban đêm. Tác phẩm của cô truyền tải cả vẻ đẹp lẫn cảm giác sợ hãi mà bầu trời có thể mang lại; cho thấy sự kiên nhẫn trong quy trình tạo nên tác phẩm, tốn nhiều thời gian để tô điểm những bức tranh sơn dầu trên canvas bằng hạt cườm. Tác phẩm thể hiện những cảm xúc như tình yêu, sự sợ hãi và hy vọng trong những ngày dài chờ đợi…”.

HẠ MÂY