Tiếc thương, yêu quý và kính phục

Phong cách sống, lối sống nghiêm minh, chính trực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là bài học văn hóa cho chúng ta

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi, đó là điều buồn thương và đáng tiếc cho Đảng, đất nước và nhân dân Việt Nam. Bác mất đi nhưng đã để lại một loạt sách có giá trị, trong đó có tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, tác phẩm thể hiện một tư tưởng, một tình yêu dân tộc và sứ mệnh của người đứng đầu đất nước với sự tồn vong và phát triển của dân tộc, với hạnh phúc của nhân dân.

Tôi nhớ năm 2021, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc được tổ chức dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, bác đã đọc một diễn văn vô cùng quan trọng về sứ mệnh của văn hóa đối với sự tồn vong và phát triển của dân tộc, trong đó khẳng định: “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn”, “Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng”. Tác phẩm về văn hóa Việt Nam của bác đã mở ra nhiều vẻ đẹp, nhiều cấp độ và nhiều khía cạnh mới mẻ và sâu sắc mang tính tư tưởng về văn hóa trong thời đại mới của dân tộc và thế giới. Cuốn sách cũng gửi gắm những thông điệp sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và những người làm công tác văn hóa.

Ở lĩnh vực sân khấu, trước nay chúng ta đã có nhiều tác phẩm sân khấu viết về các vị lãnh tụ của Đảng, các anh hùng dân tộc trong hai cuộc kháng chiến chống giặc, mang ý nghĩa to lớn trong đời sống văn hóa xã hội. Ở thời kỳ xây dựng và đổi mới đất nước, trong công việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nhiều chủ trương, chỉ đạo đi vào cuộc sống, rất hợp lòng dân, được nhân dân cả nước yêu mến, kính trọng. Tôi nghĩ, trong thời gian tới, ở lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, cần có những tác phẩm thể hiện hình tượng của bác trên sân khấu để thể hiện tình cảm, sự yêu quý, sự kính phục và trân trọng dành cho vị lãnh đạo đất nước tài ba, người cộng sản chân chính có phong cách lãnh đạo giản dị, gần dân, sát dân, luôn vì lợi ích của nhân dân và có một trái tim vô cùng nhân hậu.

Ông VÕ VĂN THÀNH, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Phú, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận Tân Phú, TPHCM:

Đồng lòng, đoàn kết, học tập và tu dưỡng đạo đức cách mạng

Đứng trước 4 nguy cơ mà Đảng ta đã xác định, đó là: Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, do điểm xuất phát thấp; Nguy cơ sai lầm đường lối, đi chệch định hướng xã hội chủ nghĩa; Nguy cơ tham nhũng và tệ quan liêu, lãng phí; Nguy cơ “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, qua nhiều cương vị và trọng trách đã đảm nhận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều công lao to lớn. Đồng chí đã vượt qua các khó khăn thách thức cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phát huy tinh thần đại đoàn kết, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Với phẩm chất đạo đức cách mạng sáng ngời, tận trung với nước, tận hiếu với dân, tư duy khoa học, lý luận sắc bén, lòng quyết tâm không hề lay chuyển, đồng chí Tổng Bí thư đã thể hiện xuất sắc vai trò của mình trong đối nội và đối ngoại, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, để “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay”. Những thành tựu mà Tổng Bí thư đã làm và để lại chính là di sản quý báu cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

Với tư tưởng và sự chỉ đạo xuất sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các thế hệ cán bộ, đảng viên chúng ta nguyện đồng lòng, đoàn kết, học tập và tu dưỡng đạo đức cách mạng, phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc để đưa đất nước ta đạt được mục tiêu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

TS-BS TÔN THANH TRÀ, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh (Vương quốc Campuchia):

Hình mẫu cho các thế hệ sau học tập, noi theo

Là người Việt Nam công tác tại nước ngoài, chúng tôi vẫn thường xuyên theo dõi tình hình đất nước qua báo, đài. Ngày hôm qua, nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, rất nhiều người Việt tại Campuchia cũng đã truyền nhau thông tin, thể hiện lòng kính trọng, thương tiếc, xót thương cho một vị lãnh tụ trung kiên của Việt Nam. Nhiều người bạn Campuchia mặc dù không biết nhiều về ông, cũng bày tỏ tiếc thương và chia buồn với cộng đồng người Việt Nam tại đây. Họ cho rằng Việt Nam đã mất đi một vị lãnh tụ thiên tài, một người lãnh đạo mẫu mực hết lòng vì nước vì dân. Cuộc đời của ông là một tấm gương của người chiến sĩ cách mạng, suốt cuộc đời vì nước vì dân, làm việc, phấn đấu, hy sinh cho dân cho nước đến hơi thở cuối cùng.

Nhìn hình ảnh của ông trong các cuộc họp hay những lúc ông đi thực tế, tiếp xúc với người dân chúng tôi thấy con người ấy thật gần gũi, mộc mạc, dễ gần và truyền một nguồn cảm hứng mãnh liệt về lý tưởng chính trị cho những người xung quanh. Ông là tấm gương chuẩn mực về đạo đức cách mạng, trong sáng, giản dị. Là một vị lãnh đạo thiên tài có tâm với nước với dân, có tầm nhìn chiến lược và có trí tuệ phi thường. Cuộc đời của ông là sự kết tinh thực tiễn của tinh thần “cần-kiệm-liêm-chính, chí công vô tư” và là hình mẫu cho các thế hệ sau học tập, noi theo. Và chúng tôi - những bác sĩ Việt Nam tại nước ngoài sẽ luôn phấn đấu, học tập, noi gương, làm tất cả những gì có thể để hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam luôn luôn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ còn mãi ghi trong tâm trí của chúng tôi - những người Việt Nam công tác ở nước ngoài.

Ni sư THÍCH NỮ GIỚI TÁNH, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Kiều bào Hàn Quốc):

Khắc sâu lời chỉ dạy của Tổng Bí thư

Kiều bào xa xứ luôn trân trọng tình cảm dành đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dù xa xứ nhưng chúng tôi vẫn luôn ghi nhớ, khắc sâu những lời của bác chỉ dạy, hướng dẫn cho đồng bào trong và ngoài nước luôn đoàn kết yêu thương, cùng nhau xây dựng đất nước. Chúng ta có ý chí, có trí tuệ, chúng ta sẽ vươn lên để làm cho Việt Nam thịnh vượng, giàu mạnh, đoàn kết và bình an, hạnh phúc. Đất nước Việt Nam, con người Việt Nam sẽ sánh vai với cường quốc năm châu, ngày càng tỏa sáng, giàu mạnh... xứng đáng là con rồng cháu tiên.

