Tiếp sức thanh niên lập nghiệp

Từ những mô hình làm ăn với nguồn vốn nhỏ, nhiều thanh niên đang từng bước gây dựng sinh kế và tìm hướng đi riêng. Sự đồng hành của tổ chức Đoàn - Hội LHTN Việt Nam TPHCM trong việc hỗ trợ vốn, trang bị kỹ năng, kết nối nguồn lực... đang tiếp sức người trẻ lập thân, lập nghiệp.

Những ngày này, chị Nguyễn Thị Thúy Kiều (25 tuổi; Bí thư Chi đoàn ấp 36, xã Nhà Bè) tất bật sửa sang lại chuồng trại nuôi chim cảnh. Bắt đầu chăn nuôi từ năm 2024 với quy mô nhỏ, sau 2 năm, vợ chồng chị Kiều tính chuyện mở rộng đầu tư.

Đại diện Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Việt Nam xã Nhà Bè trao vốn vay cho chị Nguyễn Thị Thúy Kiều. ẢNH: CẨM TUYẾT

Đúng lúc đó, Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Việt Nam xã Nhà Bè hỗ trợ kết nối nguồn vốn vay 100 triệu đồng, giúp vợ chồng chị cải tạo môi trường nuôi, bổ sung con giống và đầu tư trang thiết bị. Theo bà Đinh Thị Như Thúy, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Nhà Bè, thời gian tới, tổ chức Đoàn - Hội địa phương tiếp tục rà soát, nắm bắt nhu cầu của thanh niên để có hình thức hỗ trợ phù hợp. “Chúng tôi cũng mong muốn xây dựng, phát triển mạng lưới thanh niên trên địa bàn làm kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau và cùng phát triển”, bà Thúy cho hay.

Cũng từ khoản vốn vay ưu đãi 30 triệu đồng không tính lãi dành cho thanh niên, anh Nguyễn Thanh Tùng (36 tuổi, quê xã Phước Hải) mở được một cơ sở quảng cáo, in ấn. Tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017, sau một thời gian làm việc tại cơ quan nhà nước và một số công ty, anh quyết định tự kinh doanh.

Từ cơ sở ban đầu, anh từng bước phát triển thành Công ty TNHH TMDV Quảng cáo - In ấn Quang Minh tại phường Tam Thắng. Công ty mang lại lợi nhuận 300-400 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động, bên cạnh những lao động thời vụ vào thời điểm nhiều đơn hàng. “Nguồn vốn hỗ trợ kịp thời tuy không lớn nhưng với tôi lại rất cần thiết và ý nghĩa”, anh Tùng bày tỏ.

Theo lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam TPHCM, các cấp bộ Đoàn - Hội triển khai nhiều hình thức hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, từ vốn, đào tạo nghề, tập huấn khởi sự kinh doanh đến tư vấn, giới thiệu việc làm và kết nối tín dụng. Với thanh niên khó khăn, tổ chức Đoàn - Hội hỗ trợ phương tiện sinh kế; đồng thời phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các hoạt động hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo của người trẻ.

“Hội LHTN Việt Nam TPHCM sẽ tiếp tục xây dựng các không gian, tổ chức hoạt động nhằm phát huy ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; đồng thời hỗ trợ thanh niên trong quá trình lập thân, lập nghiệp và ổn định cuộc sống”, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM Lê Tuấn Anh cho biết.

Từ ngày 1-7-2025 đến nay, Hội LHTN Việt Nam TPHCM triển khai phong trào thi đua “Thanh niên thành phố khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo”, tập trung hỗ trợ thanh niên nâng cao kiến thức và tiếp cận nguồn vốn. Qua đó, 8.067 lượt thanh niên trên địa bàn thành phố được tập huấn kiến thức khởi nghiệp; 40 thanh niên được hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp, lập nghiệp với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

CẨM TUYẾT - TRÚC GIANG