“Mùa hè số” hướng đến hoạt động thường xuyên trong cải cách hành chính

Sáng 10-9, Thành đoàn TPHCM - Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của các đội hình thanh niên tình nguyện “Mùa hè số” trong khuôn khổ các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2026.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành đoàn TPHCM.

Sinh viên dùng chuyên môn giải bài toán số ở cơ sở

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG - TPHCM) Võ Minh Đăng chia sẻ những kết quả nổi bật từ thực tiễn triển khai “Mùa hè số” của đơn vị. Điểm sáng là việc chủ động vận dụng hiệu quả tri thức chuyên môn của sinh viên để giải quyết các nhu cầu thiết thực của cộng đồng thông qua ba mô hình chuyên đề chính.

Đồng chí Đặng Minh Thông và đồng chí Ngô Minh Hải trao bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM đến các tập thể, cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cụ thể, với mô hình “Ánh sáng số”, sinh viên nhà trường đã xây dựng website thư viện sách nói trực tuyến ứng dụng công nghệ định dạng DAISY với hơn 1.200 đầu sách, tạo điều kiện cho người khiếm thị dễ dàng điều hướng, tra cứu và tiếp cận tri thức bình đẳng. Trong khi đó, mô hình “Dấu ấn số” tập trung chuyển đổi tư liệu, số hóa 5 di tích lịch sử và không gian văn hóa lên bản đồ số đa phương tiện, góp phần lưu giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống đến đông đảo công chúng.

Đại biểu tham dự chia sẻ những mô hình, cách làm nổi bật trong triển khai “Mùa hè số”. Ảnh: VIỆT DŨNG

Còn mô hình “Thanh niên số” trực tiếp đồng hành cùng chính quyền và người dân địa phương trong công tác cải cách hành chính và phổ cập kỹ năng số. Đội hình hỗ trợ xử lý 3.946 trường hợp về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn 1.104 lượt đảng viên cài đặt, sử dụng ứng dụng số; tổ chức tập huấn, trải nghiệm công nghệ AI, VR và an toàn số cho hơn 1.000 lượt thanh thiếu nhi; thực hiện số hóa 2.450 hồ sơ sức khỏe cùng 880 tài liệu lịch sử tại cơ sở.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai đội hình “Mùa hè số” năm 2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Báo cáo tại hội nghị, Bí thư Đoàn phường Dĩ An Bùi Thị Phương Trâm cho biết, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tuổi trẻ địa phương hỗ trợ 36.226 lượt người dân cài đặt và làm quen với ứng dụng “Công dân số TPHCM”; hỗ trợ 888 đảng viên tiếp cận “Sổ tay đảng viên điện tử”; hướng dẫn 943 đồng chí thực hiện 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường mạng.

Từ thực tiễn triển khai, Đoàn phường Dĩ An kiến nghị tiếp tục kết nối nguồn lực chuyên môn từ các trường đại học, đầu tư hạ tầng số đồng bộ, có chính sách đãi ngộ lực lượng nòng cốt, hướng đến duy trì các đội hình công nghệ số tại khu phố hoạt động thường trực, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số thực chất.

Không để phong trào kết thúc khi chiến dịch kết thúc

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà đội hình thanh niên tình nguyện “Mùa hè số” đạt được.

Trong bối cảnh TPHCM đang quyết liệt triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới, nhất là sau khi Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị vào tháng 8-2026, đồng chí Đặng Minh Thông đề nghị thanh niên phải tiếp tục là lực lượng tiên phong, không chỉ hưởng ứng chủ trương mà cần trực tiếp tham gia giải quyết những vấn đề mới, việc khó của thành phố; đi đầu trong ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai đội hình “Mùa hè số” năm 2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Từ kết quả triển khai “Mùa hè số” năm 2026, đồng chí Đặng Minh Thông yêu cầu Thành đoàn tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, gắn phong trào thanh niên với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu phát triển của thành phố. Trong đó, cần nghiên cứu chuyển “Mùa hè số” từ một chiến dịch theo mùa thành phương thức hoạt động thường xuyên của tổ chức Đoàn trong tham gia cải cách hành chính và chuyển đổi số, xây dựng lực lượng thanh niên tình nguyện nòng cốt được đào tạo, có kỹ năng, chuyên môn và khả năng huy động nhanh để hỗ trợ địa phương khi có yêu cầu, với tinh thần không để phong trào kết thúc khi chiến dịch kết thúc.

Thành đoàn cần tiếp tục phối hợp các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và chính quyền địa phương, hình thành cơ chế “địa phương đặt hàng - thanh niên nghiên cứu - chuyên gia đồng hành - thử nghiệm - đánh giá - chuyển giao, nhân rộng”. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động Đoàn, xây dựng và phát huy nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cùng các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai đội hình “Mùa hè số” năm 2026 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM, Bằng khen của Thành đoàn TPHCM và Bằng khen Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM.

Một số kết quả nổi bật của đội hình “Mùa hè số” năm 2026 - 67 đội hình, với tổng số 14.038 tình nguyện viên tham gia thực hiện nhiệm vụ trên toàn thành phố; Tổ chức 372 buổi phổ cập kỹ năng số cơ bản cho 33.856 lượt người dân. - Tổ chức 763 buổi hỗ trợ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, hỗ trợ 59.382 lượt người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. - Tổ chức 104 buổi tập huấn, hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho 5.491 lượt cán bộ, công chức, viên chức trẻ, học sinh, sinh viên và người lao động.

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